Dopo l’aggiunta del multiplayer, Nintendo oggi ha annunciato che il prossimo aggiornamento inserirà una nuova importante opzione nel suo gioco di corse con i kart per dispositivi mobili iOS e Android.

L’update aggiungerà la possibilità di giocare a Mario Kart Tour in modalità orizzontale, oltre che nell’originale modalità verticale.

La modalità orizzontale arriva in Mario Kart Tour

La modalità orizzontale di Mario Kart Tour includerà anche un’interfaccia per i controlli di gioco riprogettata, in modo che i giocatori possano trovare il modo a loro più adatto di gareggiare scegliendo di giocare impugnando lo smartphone in orizzontale oppure in verticale.

Secondo Bloomberg, Nintendo è delusa dalle entrate ottenute finora da titoli come Mario Kart Tour e Fire Emblem Heroes sulle piattaforme mobili e ritiene che la causa sia da attribuire alla mancanza di controller progettati da Nintendo che sono fondamentali per vivere a fondo la Nintendo Difference.

Bloomberg ha inoltre affermato che Nintendo aveva chiesto ai suoi partner di sviluppo per i titoli mobili di non forzare i giocatori a ricorrere troppo agli acquisti in-app, tuttavia oltre la metà delle entrate dalle piattaforme mobili proviene da Fire Emblem che adotta il modello di monetizzazione gacha che secondo Sensor Tower ha generato un ricavo medio per download di 41 dollari.

Il rilascio dell’aggiornamento è programmato per domani 20 luglio 2020. Ricordiamo che Mario Kart Tour è scaricabile gratuitamente da Google Play Store e da App Store.

