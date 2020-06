Gli sviluppatori di Kore, l’app telecomando per controllare da remoto il popolare media center Kodi, hanno rilasciato un aggiornamento che aggiunge il supporto per Amazon Prime Video e per Arte, il canale culturale europeo, oltre a una serie di correzioni di bug.

Novità nell’app Kore

La versione 2.51 dell’app Kore aggiunge il supporto per la condivisione da Amazon Prime Video e da Arte a Kodi, inoltre ora consente la riproduzione locale di contenuti nella sezione “File”, supporta la condivisione di nomi di file locali che includono spazi, ricorda l’ultima scheda utilizzata in varie sezioni e supporta i certificati autofirmati.

I bug fix includono la correzione del problema che affliggeva i download dei file multimediali non funzionante e la risoluzione dell’inconveniente nell’opzione “Riproduci da qui” nella sezione “File”, inoltre impedisce l’aggiornamento continuo della playlist nella sezione remota in alcune configurazioni.

Come aggiornare l’app Kore

L’aggiornamento di Kore è finalizzato a migliorare l’esperienza degli utenti che utilizzano il media center Kodi. E’ possibile testare subito le nuove funzionalità introdotte dalla versione 2.51 aggiornando l’app tramite il Play Store di Google oppure scaricando l’APK dell’app disponibile qui.

Potrebbe interessarti: A cosa serve un box TV Android: scopriamolo con H10 Play