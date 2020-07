Invece di un vero sequel, quest’anno Konami sta pianificando un’offerta semplificata per Pro Evolution Soccer che include una sorta di aggiornamento stagionale limitato a divise e rose aggiornate e qualche ritocco al motore di gioco per concentrare gli sforzi sulla versione next-gen di PES.

Per non derubare i fan Konami venderà questa edizione del suo gioco di calcio, che segna anche il 25° anniversario del franchise, a un prezzo ridotto e con numerosi bonus.

Konami si concentrerà sulla versione next-gen di PES

Sul suo sito Web, Konami ha rivelato che PES per PlayStation 5 e Xbox Series X verrà creato con un motore di gioco aggiornato che permetterà di ottenere miglioramenti sbalorditivi in ​​tutte le aree del gioco, con modelli e animazioni dei giocatori più realistici, fisica migliorata, effetti visivi fotorealistici e molto altro.

La società prevede di rilasciare la versione next-gen di PES nell’ultima parte del 2021, ma lo sviluppo del gioco richiederà parecchie risorse e sforzi per colmare il divario con FIFA.

La decisione dell’editore sembra sensata, tuttavia pochi altri sviluppatori stanno adottando lo stesso approccio. Ad esempio, quest’anno 2K rilascerà NBA 2K21 sia sulle console attuali che su quelle di nuova generazione, mentre EA ha annunciato che avrebbe aggiornato Madden NFL 21 gratuitamente fino al 31 marzo 2021, anche se l’accordo è stato prorogato fino al rilascio di qualsiasi versione successiva.

