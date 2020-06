Crash Bandicoot 4: It’s About Time torna sotto i riflettori: poche ore fa è arrivato, in molte redazioni della stampa specializzata e ad alcuni influencer, un puzzle composto da circa 200 pezzi raffigurante una nuova maschera del nostro bandicoot preferito.

Il quarto capitolo delle avventure di Crash potrebbe essere alle porte, lo dimostra anche la Taiwan Digital Gaming Committee, la quale ha inserito nel proprio listino Crash Bandicoot 4: It’s About Time per Ps4 e Xbox One.

A rafforzare questa teoria è lo studio di sviluppo stesso Toys for Bob, da cui abbiamo già ricevuto l’apprezzatissima Spyro Reignited Trilogy, che ha confermato tramite Twitter il rilascio di nuove informazioni in arrivo il 22 giugno.

It’s almost TIME. More info on our next game is coming June 22! — Toys For Bob (@ToysForBob) June 19, 2020

Sembra che non dovremo aspettare molto per dare un’occhiata più approfondita al gioco, che molto probabilmente ci verrà mostrato proprio questo lunedì. Il momento in cui potremo farci un’idea più precisa su questo nuovo capitolo della saga sembra quindi molto vicino.

Crash Bandicoot 4 in arrivo per PS4 e Xbox One

Stando a quanto dichiarato finora, il gioco ci mostrerà Crash sulla sua isola, nel 1998, prima di incappare in una misteriosa maschera di nome Lani-Loli.

Si tratta ovviamente di una delle Maschere Quantiche note a Aku-Aku, alleato storico di Crash. Particolarmente interessante in questo capitolo sembra essere l’apparizione di un Quantum Rift, che costringerà il nostro marsupiale a viaggiare nel tempo e attraverso le dimensioni per fermare il cattivo di turno. Inoltre, questa volta Crash avrà al suo fianco la sua sorellina, Coco Bandicoot.

È importante menzionare infine che una nuova immagine trapelata sul web vorrebbe l’uscita di questo quarto capitolo della saga di Crash Bandicoot il 9 ottobre e solo per piattaforme Ps4 e Xbox One, ma non sono state ancora rilasciate notizie ufficiali a questo riguardo.