Se alcuni sviluppatori hanno deciso di sfruttare l’ultimo exploit bootrom di iOS per trasformare l’iPhone 7 in un dispositivo Android, qualcun altro ha voluto provare qualcosa di diverso e rendere questo popolare melafonino un device che fa girare una versione di Linux.

Ci stiamo riferendo ad un porting pubblicizzato su Project Insanity e in virtù del quale è possibile vedere postmarkeOS (sistema basato su Linux) girare sull’iPhone lanciato da Apple nel 2016.

iPhone 7 con postmarketOS non è più un sogno

Ricordiamo che postmarketOS è un sistema operativo originariamente progettato come OS open source capace di prolungare la durata della vita degli smartphone Android meno recenti, sostituendo di fatto il sistema operativo di Google con un altro che dovrebbe essere supportato per diversi anni.

L’idea di sostituire iOS con Linux per dare nuova vita agli iPhone più vecchi è sicuramente intrigante ma allo stato attuale non è altro che un’idea, in quanto i lavori sono soltanto ad una fase iniziale.

Questo porting si basa sull’utilizzo del jailbreak checkra1n per flashare su iPhone 7 un kernel Linux personalizzato. Per ulteriori informazioni su tale progetto vi rimandiamo al blog di Project Insanity.