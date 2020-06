Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di possessori di iPhone 11 che lamentano un problema che riguarda il display del melafonino.

Stando a quanto si apprende, a causa di tale problema l’utente visualizza una strana tinta verde per alcuni secondi dopo lo sblocco di iPhone 11.

Lo strano bug che colpisce iPhone 11

I modelli più colpiti pare siano gli iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max anche se sembra che il problema sia stato riscontrato pure da qualche possessore di iPhone X e iPhone Xs.

Al momento non è chiaro quale sia la causa del problema in questione ma molti utenti segnalano la visualizzazione di questa tinta verde solo se hanno attivato Dark Mode e Night Shift o se si trovano in una stanza buia.

Alcuni utenti sostengono di avere riscontrato il problema solo dopo avere installato iOS 13.4 mentre altri ritengono che sia apparso dopo avere installato iOS 13.5 e qualcuno afferma che sia scomparso dopo avere proceduto all’aggiornamento ad iOS 13.5.5 (versione attualmente in beta) e ciò potrebbe suggerire che si tratti soltanto di un bug software.

In tale ultimo caso, potrebbe essere presto risolto da Apple con il rilascio di un aggiornamento. Staremo a vedere.