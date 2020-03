Apple è al lavoro su iOS 14, ce ne siamo accorti dalle informazioni che trapelano numerose in questi ultimi tempi. Giusto un paio di giorni fa vi parlavamo di alcune novità intraviste nel codice; ora spuntano nuove informazioni sulla prossima schermata principale di iOS 14, che potrebbe finalmente godere di un’interfaccia tutta nuova.

Le prime immagini della nuova schermata home di iOS 14

A esplicitare meglio le informazioni emerse dal codice di iOS 14 ci sono una serie di mockup dei colleghi di 9to5Mac che mostrano quella che potrebbe essere la nuova visualizzazione a elenco della prossima versione della UI di casa Cupertino. Accenniamo alla schermata principale, quella contenente le app, rimasta la stessa, o quasi, fin dagli inizi.

Quella che vedete qui sotto è un’anteprima di come potrebbe mostrarsi su iOS 14, con un elenco personalizzabile e ordinabile a piacimento, con il campo di ricerca Spotlight pronto all’uso in cima e una sistemazione con le app suggerite da Siri, o con le recenti in primo piano.

Interessante anche l’ipotesi dei colleghi di iSpazio che puntano invece sulla presenza di un menù a tendina per le notifiche in cui è possibile richiamare tale le app ordinate in una schermata semi-trasparente con tanto di breve descrizione di riepilogo.

Dunque, varie ipotesi che hanno tuttavia in comune un medesimo elemento: un menù delle app a elenco alternativo di cui potremmo trovar conferma nel corso delle prossime settimane.