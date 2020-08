Gli organizzatori dell’IFA 2020 di Berlino hanno reso noto di avere deciso di posticipare l’evento Global Markets 2020 mentre gli altri appuntamenti della manifestazione si svolgeranno regolarmente dal 3 al 5 settembre.

IFA Global Markets è la piattaforma di approvvigionamento internazionale della manifestazione berlinese per i produttori di apparecchiature originali (OEM), i produttori di design originale (ODM), i fornitori e i produttori di componenti.

Si tratta di un appuntamento che quest’anno avrebbe richiamato nella capitale tedesca 600 aziende ma che non avrebbe consentito a tante società asiatiche di prendervi parte a causa delle restrizioni ai viaggi imposte dalle varie autorità nazionali per le misure di contrasto alla diffusione della pandemia di Coronavirus.

IFA Global Markets 2020 rinviata al prossimo anno

Per tale ragione, pertanto, gli organizzatori hanno deciso di posticipare questo specifico evento al 2021, nella speranza che la pandemia possa essere stata superata.

Nel frattempo proseguono i preparativi per l’IFA 2020 (Special Edition), manifestazione che come ogni anno sarà sfruttata dai principali brand del mondo della tecnologia per annunciare le proprie ultime novità.

Tra i marchi che dovrebbero avere un ruolo da protagonista quest’anno vi sono Huawei, HONOR, LG, Qualcomm, Realme, JVC Kenwood, Miele, TCL e TP-Link.

Appuntamento all’inizio del prossimo mese.