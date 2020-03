Ci sono grosse novità per Hype, la famosa carta conto ricaricabile che in questi ultimi anni ha rivoluzionato il settore dei pagamenti grazie ad un approccio semplice, chiaro e al passo coi tempi. L’azienda presenta infatti Hype Premium, una carta che prende in prestito gli stessi vantaggi che troviamo ad esempio su Hype Start e Hype Plus, e li arricchisce con novità che faranno sicuramente comodo a chi sta cercando una carta con un qualcosa in più.

Hype Premium offre pagamenti e prelievi gratis e molto altro

Hype Premium ti assicura pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo, la completa assenza di commissioni per quanto riguarda le ricariche con carta, bollette e bollettini, la possibilità di avere sempre a disposizione un canale preferenziale su WhatsApp per ricevere assistenza e, infine, l’assicurazione completa per i viaggi il che la rende perfetta per chi si trova spesso a viaggiare e non vuole brutte sorprese.

Costi Hype Premium

Ma quali sono i costi di Hype Premium? La carta ha un canone mensile di 9,90 euro a cui si aggiungono anche 9,90 euro di costo di attivazione – l’azienda ci comunica che l’attivazione è completamente gratuita fino al 30 aprile 2020.

Inoltre, gli utenti che utilizzeranno il codice promozionale “PREM25” – senza virgolette -, riceveranno un bonus di 25 euro per la prima ricarica effettuata.

Che cos’è Hype in due parole

Ma che cos’è Hype? Si tratta semplicemente di una carta conto ricaricabile che può essere facilmente gestita tramite un’applicazione mobile multi piattaforma (qui il link per scaricare l’app dal Google Play Store). Trattandosi di una soluzione al passo coi tempi, questa integra il chip NFC per effettuare pagamenti contactless verso i tanti POS abilitati.

Se quanto visto finora vi interessa e volete acquistare Hype Premium, potete farlo cliccando questo link.