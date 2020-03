Qualche istante fa è stata ufficializzata per il mercato cinese la nuova Huawei Vision Smart TV Premium Edition, device dal nome interminabile che costituisce una versione con alcuni upgrade della prima smart TV del produttore. Contestualmente Huawei ha presentato anche un accessorio decisamente più economico, si chiama Huawei Smart Insulation Cup ed è di fatto un thermos smart. Procediamo con ordine e scopriamo questi due nuovi prodotti della casa cinese.

Huawei Vision Smart TV Premium Edition: non solo TV

Come molti di voi ricorderanno, Huawei ha già fatto il proprio ingresso nel mondo delle smart TV, sia col proprio nome con la Huawei Vision, che attraverso il brand HONOR. Il modello presentato oggi è in poche parole una versione migliorata della prima e lo si evince chiaramente dalla denominazione commerciale: Huawei Vision Smart TV Premium Edition.

Il primo upgrade che Huawei ha introdotto riguarda la memoria interna, che passa dai 64 GB del modello standard a 128 GB, affiancandosi a 4 GB di memoria RAM. Se la diagonale dello schermo non cambia, rimanendo pari a 65 pollici, l’anima smart della TV si arricchisce di nuove funzioni e possibilità di interazione. La grande particolarità di Huawei Vision Smart TV Premium Edition è lo “Smart Eye“, ovvero la fotocamera a scomparsa. Quest’ultima è sfruttabile anche per effettuare videochiamate di gruppo, garantendo ovviamente un’esperienza impossibile da replicare su uno smartphone.

In secondo luogo, proprio grazie alla fotocamera pop-up, Huawei Vision Smart TV Premium Edition veste i panni del personal trainer: la funzione integrata AI fitness 2.0: abilitando questa funzione, la smart TV riconosce i movimenti dell’utente in tempo reale, mettendo a disposizione immagini guida per la corretta esecuzione degli esercizi. In caso di difficoltà, l’utente può agitare le braccia per mettere in pausa l’allenamento oppure muovere la mano destra per saltare una determinata lezione.

Huawei Vision Smart TV Premium Edition non si limita a questo, è infatti in grado di sfruttare il suo Smart Eye anche per salvaguardare la salute degli utenti più giovani. In particolare, la fotocamera a scomparsa si serve dell’AI per riconoscere la distanza dei bambini rispetto allo schermo ed eventuali posture sbagliate. Sulla TV viene visualizzato un avviso apposito nel caso in cui l’utente stia troppo vicino allo schermo oppure tenga una postura non corretta. In aggiunta a questo, non manca la possibilità per i genitori di impostare una funzione di monitoraggio, il classico parental control.

Passando alla parte che riguarda più strettamente Huawei Vision Smart TV Premium Edition come smart TV – o smart screen, se preferite –, non si può non menzionare la presenza di Huawei Share, la comodissima funzione che abbbiamo imparato a conoscere nell’interazione tra gli smartphone ed i notebook della famiglia MateBook. Il funzionamento è il solito: i contenuti visualizzati sullo smartphone possono essere mostrati anche sullo schermo più grande, è possibile una rapida condivisione degli stessi e, in più, lo smartphone può essere sfruttato come un telecomando per controllare la TV. Sono tutte funzioni extra esclusive della Premium Edition. Non mancano neppure i comandi vocali, sfruttabili sia per i contenuti on-demand che per quelli in diretta.

Huawei Vision Smart TV Premium Edition è già presente nel listino dello store cinese JD.com, ma il prezzo non è ancora stato svelato.

Huawei Smart Insulation Cup: il thermos col Bluetooth

Il secondo prodotto presentato da Huawei Mall è decisamente particolare: Huawei Smart Insulation Cup è in poche parole un thermos di nuova generazione, dotato non solo di un display sul tappo che riporta varie informazioni, ma persino di connettività Bluetooth.

Il display serve innanzitutto per controllare in tempo reale la temperatura interna e in secondo luogo per misurare la purezza dell’acqua (TDS water quality detection). Il piccolo schermo è a colori: il blu indica una temperatura uguale o inferiore a 35 °C, l’arancione una temperatura compresa tra 36 e 50 °C e il rosso una temperatura più alta.

Con una parte esterna che viene dichiarata essere resistente ai graffi e una struttura realizzata in acciaio inox a tre strati, Huawei Smart Insulation Cup promette di mantenere la temperatura delle vostre bevande fino a 24 ore. È pure certificato IPX7.

Come detto, Huawei Smart Insulation Cup è un thermos smart: la connettività Bluetooth 5.0 permette di sincronizzarlo con l’app HiLink per controllarne lo stato in tempo reale e persino impostare fino a 15 “drinking water alarm clocks“: sarà il thermos a ricordarvi di bere, così da essere sempre correttamente idratati.

Insomma Huawei Smart Insulation Cup è un gadget davvero smart e costa appena 128 yuan, ovvero circa 16,6 euro.