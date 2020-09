Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Huawei di due nuovi interessanti dispositivi: stiamo parlando dell’altoparlante Huawei FreeGO Portable Bluetooth Speaker e di Huawei Smart Desk Lamp 2.

Iniziando da Huawei FreeGO Portable Bluetooth Speaker, l’altoparlante può contare su un design ispirato a quello dei fonografi e su due colorazioni (nera e argento).

Forte di dimensioni contenute (120 mm di diametro e 31 mm di spessore), a dire del produttore è in grado di garantire una qualità audio superiore alla media (con una copertura di circa 25 metri quadrati), vantando tra le altre cose il supporto NFC (per l’accoppiamento è sufficiente un tocco), un sistema di soppressione dell’eco e una batteria capace di garantire fino a 10 ore di autonomia.

In Cina è disponibile a 899 yuan (pari a circa 111 euro) mentre non ci sono informazioni su una sua commercializzazione in Europa.

Arriva Huawei Smart Desk Lamp 2

Il secondo device lanciato dal produttore asiatico è una lampada intelligente che è al momento disponibile in promozione a 179 yuan (pari a circa 22 euro) mentre il suo prezzo ufficiale sarà di 199 yuan (pari a circa 25 euro).

Tra le principali feature di Huawei Smart Desk Lamp 2 troviamo la certificazione che attesta che non emette luce blu, la capacità di coprire una scrivania con un diametro fino a 1,6 metri, un sistema di regolazione a tre assi e una colorazione bianca.

Al momento non vi sono informazioni su una sua commercializzazione in Europa.