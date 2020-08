Torniamo ad occuparci di Huawei FreeGO Portable Bluetooth Speaker, piccolo altoparlante lanciato dal colosso cinese a giugno.

Atteso sul mercato già lo scorso mese, il nuovo altoparlante di Huawei non è ancora disponibile ma la situazione potrebbe presto cambiare, almeno ciò è quanto sostiene il leaker cinese Changan Digital King.

A suo dire, infatti, Huawei FreeGO Portable Bluetooth Speaker è ormai prossimo all’esordio sul mercato e potrà contare su un audio di buona qualità e su diverse interessanti caratteristiche.

Le feature di Huawei FreeGO Portable Bluetooth Speaker

Ci sono molti altoparlanti Bluetooth sul mercato e uno dei modi per distinguersi è il design: Huawei ha curato molto questo aspetto e sostiene di essersi ispirata per il suo look ai lettori di vinili.

Disponibile in Obsidian Black e Silver, l’altoparlante è piuttosto compatto, misurando 120 mm di diametro e avendo uno spessore di 31 mm.

Huawei FreeGO Portable Bluetooth Speaker ha una manopola sul lato che non solo funziona per il controllo del volume ma può essere usata per accettare, rifiutare e terminare le chiamate, oltre che per disattivare il microfono, mettere in pausa e riprendere la riproduzione o richiamare l’assistente vocale.

Tra le altre caratteristiche dell’altoparlante di Huawei troviamo due driver (uno per le frequenze alte e uno per quelle basse), un sistema di abbinamento NFC ad un tocco, due microfoni con sistema omni-direzionale entro 3 metri, un apposito algoritmo per migliorare la qualità delle chiamate, Bluetooth 5.0 e una batteria da 11,25 Wh.

Al momento non vi sono informazioni sul suo prezzo né sulla sua possibile commercializzazione nei mercati europei.