La HONOR MagicBook Series si allarga con l’arrivo della versione da 15″: la casa cinese lancia infatti HONOR MagicBook 15 in Italia dopo il successo ottenuto da HONOR MagicBook 14, svelato lo scorso maggio. Il notebook è stato presentato in Cina a novembre, ma è stato annunciato per l’Europa già a febbraio: andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

Caratteristiche e dettagli di HONOR MagicBook 15

HONOR MagicBook 15 mette a disposizione un display FullView da 15,6 pollici a risoluzione Full-HD che fa salire il rapporto schermo/corpo all’87%. Dotato di processore AMD Ryzen 5 3500U con scheda grafica Radeon Vega 8 (a 1200 MHz), può contare su 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di memoria con SSD PCIe NVMe ad alte prestazioni.

Non mancano porta USB Type-C, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.0, sensore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione e porte HDMI, USB 2.0 e USB 3.0. Segnaliamo poi la presenza di una batteria da 56 Wh, che secondo la casa può alimentare HONOR MagicBook 15 per 10 ore di attività d’ufficio, 9,5 ore di riproduzione video locale a 1080p e 9,4 ore di navigazione continua sul web; grazie al caricabatterie da 65 W (USB Type-C) il notebook può ricaricarsi fino al 46% in mezz’ora.

La serie HONOR MagicBook è dotata di ventola a “S”, dal design innovativo: il numero di pale rispetto alla versione precedente è aumentato del 49% garantendo un flusso più efficace, rumori ridotti e migliore dissipazione del calore. La webcam da 1 MP (720p HD) può essere aperta all’occorrenza, garantendo massima privacy all’utente.

Design e funzioni di HONOR MagicBook 15

HONOR MagicBook 15 pesa 1,53 kg ed è disponibile nelle colorazioni Space Gray e Mystic Silver, con telaio in alluminio che si contrappone a bordi blu smussati e alla linea di taglio a diamante. Lo schermo, con bordi da 4,8 mm su tre lati e un angolo di apertura di quasi 180 gradi, è totalmente laminato e riduce il riflesso della luce, garantendo colori fedeli anche sotto la luce diretta del sole; inoltre è certificato TÜV Rheinland e riduce l’eccessiva luce blu per affaticare meno la vista.

HONOR MagicBook 15 può contare su sistema operativo Windows 10 Home e dispone della funzione Magic Link 2.0, che permette agli utenti di condividere sul PC lo schermo degli smartphone compatibili e di trascinare, rilasciare e modificare i file usando tastiera e mouse, spingendo più in là il concetto di multitasking.

Immagini di HONOR MagicBook 15

Prezzo e uscita in Italia di HONOR MagicBook 15

HONOR MagicBook 15 sarà disponibile su HiHonor a partire dal 13 agosto 2020 al prezzo consigliato di 599,90 euro. Fino al 26 agosto sarà possibile sfruttare due promozioni per festeggiarne l’arrivo sul mercato:

HONOR MagicBook 15 a 599,90 euro con inclusi MagicWatch e HONOR Router 3

con inclusi MagicWatch e HONOR Router 3 HONOR MagicBook 15 a 549,90 euro applicando il coupon da 50 euro sul sito, con inclusi HONOR Mouse e un prodotto a scelta tra HONOR Router 3, HONOR Sports Bluetooth Earphone e il Backpack firmato HONOR

