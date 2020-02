Nel corso di un evento trasmesso in streaming da Barcellona, in uno scenario che non è quello del MWC 2020, HONOR ha lanciato due nuovi notebook, destinati ad arrivare sul mercato a partire dal mese prossimo. Vediamo quali sono le caratteristiche tecniche dei due portatili, che condividono l’intera scheda tecnica con la sola differenza rappresentata dalla diagonale dello schermo.

Caratteristiche tecniche di HONOR MagicBook 14 e 15

Per entrambi i notebook è stata utilizzata una CPU AMD Ryzen 5 di seconda generazione con 8 GB di RAM e due diverse capacità di archiviazione. Troviamo una fotocamera frontale a scomparsa nella tastiera e un sistema di raffreddamento a S che migliora la circolazione interna dell’aria. Per semplificare il trasferimento dei dati dallo smartphone è presente il software Magic-Link, che vi eviterà di utilizzare cavi.

schermo FullHD (1920 x 1080 pixel) da 15 e 15,6 pollici

CPU AMD Ryzen 5 3500U con grafica Radeon Vega 8

8 GB di RAM DDR4 dual channel e SSD NVME PCIe da 256/512 GB

Windows 10

connettività WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, USB Type-C, presa da 3,5 mm, HDMI, USB 3.0 e USB 2.0 (entrambe Type-A)

batteria da 56Wh per MagicBook 14 e da 42 Wh per MagicBook 15, entrambi con caricabatterie da 65 watt e carica rapida

Magic-Link 2.0

lettore di impronte nel tasto di accensione

Dimensioni di 322,5 x 214,8 x 15,9 mm e 1,38 Kg di peso per MagicBook 14, 357,8 x 229,9 x 16,9 mm e peso di 1.563 Kg per MagicBook 15

Disponibilità e prezzi di HONOR Magic 14 e 15

I due notebook arriveranno in alcuni mercati (esclusa al momento l’Italia) nel corso del mese di marzo a un prezzo che partirà da 599 euro per la versione con disco da 256 GB.