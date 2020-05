Adesso è tutto pronto: HONOR MagicBook 14 sta per debuttare ufficialmente sul mercato italiano, dove si candida a diventare subito una proposta molto interessante per la fascia media del mercato notebook.

Se la casa madre Huawei ha impiegato pochissimo tempo per diventare uno dei produttori di notebook più apprezzati anche da parte dell’utenza occidentale (è recente il lancio italiano dei nuovi Huawei MateBook X Pro 2020 e Huawei MateBook 13), HONOR promette di fare altrettanto, andando a posizionarsi in una fascia di prezzo di importanza strategica come quella media.

HONOR MagicBook 14 in Italia: scheda tecnica e disponibilità

HONOR MagicBook 14 non è un prodotto nuovo in senso assoluto, infatti ve lo avevamo presentato dettagliatamente quando era stato annunciato in coppia con il fratello maggiore MagicBook 15. Dopo il debutto europeo dello scorso febbraio, in queste ore HONOR ha annunciato la data di lancio in Italia: HONOR MagicBook 14 arriverà ufficialmente sul mercato italiano il prossimo 26 maggio.

Insomma, dato che per poterlo acquistare sarà necessario attendere ancora una decina di giorni, approfittiamone per un ripasso della scheda tecnica.

Scheda tecnica di HONOR MagicBook 14

Schermo FullHD (1920 x 1080 pixel) da 14 pollici FullView (TÜV Rheinland Certificato)

CPU AMD Ryzen 5 3500U con grafica Radeon Vega 8

8 GB di RAM DDR4 dual channel e SSD NVME PCIe da 256 GB

Windows 10

Connettività WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, USB Type-C, presa da 3,5 mm, HDMI, USB 3.0 e USB 2.0 (entrambe Type-A)

Batteria da 56Wh con caricabatterie da 65 watt e carica rapida

Magic Link 2.0 con Multi-Screen Collaboration

Lettore di impronte nel tasto di accensione e fotocamera integrata nel tasto pop-up

Dimensioni di 322,5 x 214,8 x 15,9 mm e 1,38 Kg di peso

HONOR MagicBook 14 è costruito in alluminio e non rinuncia ad un tocco di stile, con i bordi smussati Azure Blue. Il prezzo per il nostro mercato non è stato ancora comunicato, ma lo scorso febbraio si era parlato di 599 euro. Per informazioni più dettagliate potete visitare il sito ufficiale a questo link, dove il prodotto non è ancora acquistabile. Infine, ecco una galleria di immagini di HONOR MagicBook 14.

