Pochi istanti fa Huawei Consumer Business Group ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano dei due nuovi notebook Huawei MateBook X Pro 2020 e Huawei MateBook 13, con tanto di promozioni che accompagneranno il lancio dei due prodotti in Italia.

Si tratta di due notebook che si vanno ad inserire in fasce di prezzo significativamente diverse e che rinnovano la proposta di Huawei in un mercato come quello dei notebook in cui, pur essendo entrata relativamente da poco tempo, ha impiegato ancora meno per farsi apprezzare. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più di questi due nuovi prodotti.

Huawei MateBook X Pro 2020: caratteristiche tecniche

Huawei MateBook X Pro 2020 è la nuova proposta del produttore cinese per chi punta ad un’esperienza d’uso appagante e senza compromessi in fatto di qualità costruttiva o prestazioni.

Annunciato ufficialmente lo scorso mese di febbraio, Huawei MateBook X Pro 2020 si presenta con un display Ultra FullView da 13,9 pollici di tipo LTPS, con rapporto screen-to-body del 91%, fattore di forma 3:2, risoluzione di 3000 x 2000 pixel, angolo di visione di 178 gradi, contrasto di 1.500:1 e riproduzione del 100% della gamma colore sRGB. Si tratta di uno schermo touch, con copertura anti-impronte, 10 punti di tocco contemporanei con funzione Huawei Fingers Gesture Screenshot.

La novità tecnica più importante rispetto al modello della precedente generazione è rappresentata senza dubbio dalle CPU Intel di decima generazione: Huawei MateBook X Pro 2020 può essere configurato con Intel Core i7-10510U e Intel Core i5-10210U, affiancati da 8 o 16 GB di RAM, 512GB o 1 TB di disco SSD.

Per quanto riguarda la parte grafica troviamo una scheda discreta NVIDIA GeForce MX250 con 2 GB di memoria DDR5 oppure la scheda UHD Intel Graphics.

Huawei MateBook X Pro 2020 promette anche un’autonomia di tutto rispetto grazie alla batteria da 56Wh accompagnata da un alimentatore da 65 watt con connettore USB Type-C con supporto alla ricarica rapida Huawei Super Charge.

Huawei MateBook 13: caratteristiche tecniche

Huawei MateBook 13 rappresenta la proposta del produttore cinese per la fascia media del mercato e, dopo essere stato annunciato in Cina, approda ora in Italia. Parliamo della variante con processore AMD Ryzen 3500U e scheda grafica Radeon Vega 8.

Si tratta di una soluzione che privilegia portabilità e leggerezza, pensata dunque per tutti quegli studenti e professionisti che hanno bisogno di un prodotto da portare sempre comodamente con sé e magari da usare in mobilità. Pesa infatti 1,3 kg ed è spesso 14,9 mm.

Huawei MateBook 13 presenta un display FullView, ovviamente da 13 pollici, in 3:2, con un rapporto body-to-screen dell’88%, risoluzione 2160 x 1440 pixel, angolo di visione di 178 gradi, contrasto di 1.000:1 e riproduzione del 100% della gamma colore sRGB. Anche in questo caso si tratta di un pannello touch e condivide con il modello più pregiato la funzione Huawei Fingers Gesture Screenshot.

Al pari del modello top di gamma, anche Huawei MateBook 13 supporta la ricarica rapida Huawei Super Charge (50% in soli 30 minuti).

Tra gli elementi che accomunano Huawei MateBook X Pro 2020 e Huawei MateBook 13 possiamo menzionare il sistema di raffreddamento intelligente capace di passare dinamicamente dalla modalità attiva a quella passiva in modalità silenziosa, grazie alle ventole Huawei Shark Fin Fans 2.0 con alette più ampie per far passare più aria. Ma soprattutto la funzione Huawei Share in versione 3.0 OneHop, che permette di trasferire rapidamente foto, video, registrazione dello schermo e file tra pc e smartphone e di sfruttare la Multi-screen Collaboration. Quest’ultima permette di combinare al meglio smartphone e pc e persino di sfruttare gli accessori per laptop come la tastiera, la fotocamera, il microfono e il mouse come periferiche dello smartphone.

Huawei MateBook X Pro 2020 e Huawei MateBook 13: prezzi, disponibilità e promo lancio

L’arrivo di Huawei MateBook X Pro 2020 e Huawei MateBook 13 sul mercato italiano è contraddistinto da interessanti promozioni lancio: dal 7 al 21 maggio, tutti coloro che acquisteranno Huawei Matebook X Pro 2020 otterranno uno sconto diretto di 200 euro, mentre chi sceglierà Huawei Matebook 13 riceverà uno sconto diretto pari a 100 euro e in più una Huawei Band 4 Pro in regalo.

Huawei Matebook X Pro 2020 è disponibile presso le principali catene della grande distribuzione, Amazon.it, Huawei Store e Huawei Experience Store, nella configurazione i7 + 1TB al prezzo consigliato di 1.999 euro. La versione i5 + 512GB sarà disponibile alla fine del

mese di maggio, al prezzo consigliato di 1.699 euro.

Huawei Matebook 13, invece, è disponibile soltanto sul Huawei Store, nella configurazione AMD 256GB e AMD 512GB, al prezzo consigliato rispettivamente di 699 euro e 799 euro.