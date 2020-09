Dalla Cina arriva la notizia del lancio di HONOR Hunter V700, notebook dedicato agli appassionati di gaming, così come ci conferma un rapido sguardo alla sua scheda tecnica.

Tra i suoi punti di forza, infatti, spiccano un processore Intel i5 o i7 di decima generazione, la presenza delle schede grafiche Nvidia GTX 1660Ti o RTX 2060, il supporto alla ricarica rapida a 200 W e un display IPS FullView da 16,7 pollici con aspect ratio di 16:9 e refresh rate a 144 Hz che occupa l’81% della superficie disponibile della scocca.

Le altre feature di HONOR Hunter V700

Tra le altre caratteristiche del nuovo notebook di HONOR troviamo 16 GB di RAM DDR4, 512 GB o 1 TB di SSD, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul tasto di accensione, una batteria da 56 Wh (si ricarica fino al 60% in 30 minuti, al 90% in 60 minuti e completamente in 90 minuti), 2 porte USB-A 3.0, una porta USB-A 2.0, un ingresso jack audio da 3,5 mm e una scocca realizzata in una lega di alluminio.

HONOR Hunter V700 arriva sul mercato con Windows 10 a bordo e alcune feature smart appositamente studiate dal produttore.

In Cina sarà disponibile dal 27 settembre a questi prezzi:

Intel i5 10300H/16GB/512GB/GTX 1660Ti/144Hz –> 7.499 yuan (pari a circa 938 euro)

Intel i7 10750H/16GB/512GB/RTX 2060/144Hz –> 8.499 yuan (pari a circa 1.063 euro)

Intel i7 10750H/16GB/1TB/RTX 2060/144Hz –> 9.999 yuan (pari a circa 1.250 euro)

Non si hanno al momento informazioni su una sua possibile commercializzazione in Europa.

Leggi anche: i migliori notebook di settembre