Dopo essere apparse in pre-ordine in Europa appena due giorni fa, le cuffie true wireless HONOR Magic Earbuds sono finalmente disponibili all’acquisto in Italia a 99,90 euro. Ad un prezzo decisamente competitivo, le cuffie true wireless di HONOR rappresentano certamente una ghiotta offerta per chi sta cercando un prodotto di questo tipo.

Infatti, nonostante non possano brillare per originalità del design, a 99,90 euro sono presenti alcune caratteristiche che le rendono molto interessanti; una su tutte la presenza della tecnologia ANC per la cancellazione attiva del rumore.

HONOR Magic Earbuds a 99,90 euro

Questa rende le cuffie true wireless decisamente appetibili per gli utenti che non amano essere disturbati durante l’ascolto della musica. Il prodotto vede la presenza di un modulo Bluetooth 5.0, tre microfoni al silicio, driver da 10 mm in grado di garantire una buona qualità audio e due batterie da 37 mAh capaci di offrire 3 ore di autonomia in chiamata o 3 ore e mezza in riproduzione audio. Questa cresce fino a 13 ore se accoppiate al piccolo case di ricarica munito di una batteria secondaria da 410 mAh.

HONOR Magic Earbuds sono immediatamente disponibili sullo store ufficiale a questo link a 99,90 euro nelle colorazioni Pearl White e Robis Egg Blue. Il colosso cinese offre inoltre un coupon dal valore di 20 euro per la festa della mamma. Questo, valido fino al prossimo 13 maggio e disponibile già in fase di acquisto, porta il prezzo di listino a 79,90 euro.

