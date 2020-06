Prende il via in queste ore una nuova iniziativa promozionale firmata HONOR: su HiHonor, lo store online ufficiale del popolare brand cinese, è attivo l’HONOR VIP DAY, con offerte che coinvolgono alcuni dei prodotti più noti ed apprezzati del brand.

Offerte HONOR VIP DAY su HiHonor

Prima di entrare nel merito delle singole offerte che HONOR ha deciso di rendere disponibili, sono necessarie alcune premesse: innanzitutto, come si evince dal titolo della promozione, gli sconti sono rivolti agli utenti con VIP Membership; in secondo luogo è prevista la consegna gratuita per ordini a partire da 39,90 euro; infine, sono previsti i classici 14 giorni di reso gratuito, elevati a 31 giorni nel caso degli smartwatch.

Passiamo ora alle offerte disponibili su HiHonor:

Tutte le offerte sono disponibili sullo store ufficiale HiHonor, le potete trovare al seguente link:

Offerte “HONOR VIP DAY” su HiHonor

Potrebbe interessarti anche: Recensione Honor MagicBook 14