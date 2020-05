Mentre restiamo in trepidante attesa dell’arrivo di Google Pixel Buds 2 in Italia, il colosso di Mountain View ha rilasciato un aggiornamento firmware alla versione 225 per le cuffie true wireless presentate poco meno di un mese fa.

Google Pixel Buds 2 firmware 225 novità

Il firmware 225 per Google Pixel Buds 2 non viene accompagnato da un changelog ufficiale, pertanto è difficile scoprire quali siano le novità integrate in esso. Quando accade ciò è molto probabile che si faccia riferimento ad una serie di ottimizzazioni software e correzioni di bug, anche se è possibile che qualche piccola novità di poco conto verrà scovata nel corso dei prossimi giorni.

Come aggiornare Google Pixel Buds 2

L’aggiornamento firmware 225 per Google Pixel Buds 2 viene veicolato tramite l’applicazione ufficiale Google Pixel Buds. Tramite questa è possibile cercare manualmente la presenza dell’aggiornamento tramite il seguente percorso:

tappare sulla voce “Device details“;

tappare su “More settings“;

tappare su “Firmware update“.

Gli utenti con gli aggiornamenti automatici attivati riceveranno il nuovo firmware in background. Infatti, come sottolinea Google, “se hai accoppiato Pixel Buds con un telefono Pixel con Android 10+ o un dispositivo Android compatibile con l’app Pixel Bud e una connessione Internet, gli aggiornamenti del firmware dovrebbero essere scaricati automaticamente in background e installati quando gli auricolari sono riposti nella custodia“.

Potrebbe interessarti anche: migliori cuffie true wireless