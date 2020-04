Dagli Stati Uniti arriva la notizia dell’esordio ufficiale sul mercato di Google Pixel Buds 2, l’attesa nuova generazione di cuffie del colosso di Mountain View.

Ad annunciarlo è stato lo stesso team di Google con un post sul blog, precisando che al momento sono disponibili nella colorazione Clearly White al prezzo di 179 dollari.

E per l’occasione dell’esordio sul mercato di Google Pixel Buds 2, da Nomad arriva un accessorio per il case di ricarica dedicato a chi desidera qualcosa di più particolare rispetto a quello ufficiale tutto bianco: stiamo parlando di una custodia in vera pelle Horween che invecchiando dovrebbe assumere un aspetto ancora migliore.

Disponibile in nero, marrone e blu, la custodia di Nomad è abbastanza sottile da non interferire con la ricarica wireless del case ufficiale delle cuffie di Google e può essere acquistata al prezzo di 35 dollari sia sullo store dell’azienda (che trovate qui) che sul Google Store (statunitense).

Come pulire Google Pixel Buds 2

Infine, il team di Google ha pubblicato su YouTube un breve video tutorial che spiega come pulire le sue nuove cuffie true wireless e la custodia di ricarica. Buona visione:

Restiamo in attesa di scoprire quando tali cuffie saranno disponibili anche da noi.