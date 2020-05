Sappiamo che sono molto attese e che tanti le aspettano dal giorno della presentazione, avvenuta lo scorso autunno, e per questo vogliamo condividere con voi un’informazione che sicuramente sarà apprezzata.

Le Google Pixel Buds 2 sono in arrivo in Italia

Una nostra fonte, che vuole restare anonima, ci ha confermato che le Google Pixel Buds 2 saranno lanciate in Italia in occasione della presentazione del Google Pixel 4a, quindi verosimilmente nel corso dei primi giorni di giugno.

Ciò significa che le Google Pixel Buds 2 dovrebbero essere disponibili all’acquisto in Italia fra il 3 e il 5 giugno, poiché sono queste le date leaked finora emerse per la presentazione del Google Pixel 4a, anche in Italia.

C’è da dire però che con Google non è mai niente certo e che le cose sono soggette a cambiamenti, di qualsiasi tipo, in qualunque momento, pertanto non ci sorprenderebbe affatto vedere che le cose cambino direzione anche in questo caso; per questo, meglio prendere le informazioni con la dovuta cautela.

Fatto sta che in questo momento l’arrivo delle cuffie Google Pixel Buds 2 in Italia è previsto in occasione della presentazione del Google Pixel 4a, che dovrebbe aver luogo, secondo l’operatore Vodafone Germania, nei primi giorni di giugno.

Le Google Pixel Buds 2 quindi dovrebbero essere disponibili all’acquisto in Italia appena qualche settimana dopo il loro arrivo negli USA e un po’ di mesi dalla presentazione, avuta luogo insieme a quella dei Google Pixel 4 lo scorso autunno.