Purtroppo il lancio di Google Pixel Buds 2 è stato accompagnato da un particolare bug audio tramite il modulo Bluetooth che, in alcuni casi, provoca lo stop della riproduzione audio per 1-2 secondi semplicemente muovendo la testa. Alcuni utenti dichiarano di notare lo stop della riproduzione solo su un auricolare, mentre altri su entrambi.

Un update arriverà molto presto

In queste ore Google ha inviato ad alcuni utenti un sondaggio piuttosto dettagliato per cercare di circoscrivere il fenomeno e quindi in qualche modo aiutare il team di sviluppo a risolvere il bug una volta per tutte. Un dipendente Google ha inoltre informato gli utenti che è stato pianificato il rilascio di un aggiornamento firmware in grado di “migliorare la stabilità e la connettività Bluetooth“.

Infatti, come sottolineato dal dipendente, “volevo solo far sapere a tutti voi che vi abbiamo ascoltato e il nostro team rilascerà aggiornamenti software nelle prossime settimane per migliorare la stabilità e la connettività Bluetooth. Grazie per aver fornito il tuo feedback, sia su questa discussione che nei rapporti di feedback. Il nostro team lo ha trovato oltremodo utile mentre studiava e lavorava per migliorare questi problemi di connettività.”

Il sondaggio ricevuto da alcuni utenti possessori di Google Pixel Buds 2 spazia dalla possibilità di consigliare prodotti Pixel Buds a familiari e amici, al motivo per cui si è scelto di acquistarle, al grado di soddisfazione per quanto riguarda il design e feature e, ovviamente, all’eventuale presenza di problemi con Google Pixel Buds 2.

Come inviare feedback a Google

Gli utenti intenzionati ad aiutare Google a risolvere i problemi presenti sulla nuova generazione di Pixel Buds, possono farlo direttamente dal proprio smartphone Android seguendo questi semplici passi:

su Android 10 o superiori entrare nel panello Impostazioni > Bluetooth e tappare l’icona Impostazioni di fianco al nome delle cuffie true wireless;

> e tappare l’icona Impostazioni di fianco al nome delle cuffie true wireless; tappare sulla voce Altre impostazioni ;

; tappare su Invia feedback ;

; scrivere un feedback chiaro e dettagliato sul tipo di problema riscontrato;

tappare sul tasto Invia nell’angolo in alto a destra.

