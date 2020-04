In un interessante nota ottenuta dai colleghi di CNBC, si evince come Google si appresti a ridurre della metà il budget a disposizione per il reparto marketing. Questo importante cambio di fondi verrà reso attivo a partire dalla seconda metà del 2020, dove diversi “direttori di area” sono stati anche informati di “congelare” per il momento le assunzioni di nuovo personale.

Forti tagli per il reparto marketing

Il cambio di passo di Google è decisamente importante, soprattutto se si considerano i quasi 19 miliardi di dollari che la compagnia statunitense ha investito l’anno scorso per il reparto marketing e il relativo sostentamento di tutti i suoi dipendenti.

Benché Google sia attualmente il re della pubblicità sul Web, la compagnia è solita investire parecchio nell’area relativa al Cloud per le aziende. In questo particolare ambito si trova infatti in perenne competizion con due mostri sacri del calibro di Amazon (AWS) e Microsoft (Azure).

Google, interpellato sulla decisione di ridurre il budget per il marketing, ha dichiarato che:

“Come abbiamo delineato la scorsa settimana, stiamo rivalutando il ritmo dei nostri piani di investimento per il resto del 2020 e ci concentreremo su un numero selezionato di importanti iniziative di marketing. Continuiamo a disporre di un solido budget di marketing, in particolare digitale, in molte aree di business.“

Questa decisione si muove a braccetto con la situazione che anche realtà come Google stanno vivendo per colpa del Coronavirus, dove il digital marketing è diventato uno dei punti cardini dell’offerta di Google considerando l’alto numero di dipendenti costretti a lavorare da casa in smart working.