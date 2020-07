Questa mattina Fresh ‘N Rebel, brand noto e apprezzato per i suoi prodotti audio di buona qualità e molto curati dal punto di vista estetico, ha annunciato il lancio delle cuffie true wireless Twins True Wireless, che vengono proposte in ben sei colori diversi.

Le cuffie true wireless sono senza dubbio l’accessorio del momento (avete letto delle vendite da record che hanno fatto registrare?) e tutti i produttori stanno provando a cavalcare l’onda lanciando continuamente nuovi prodotti. Nella scorsa settimana, ad esempio, a catturare l’attenzione sono state senza dubbio le nuove Google Pixel Buds 2 (ecco la nostra recensione).

Fresh ‘N Rebel Twins True Wireless: carattertistiche, immagini e prezzo

Adesso, invece, torniamo a parlare di un brand che negli anni si è fatto molto apprezzare per le qualità dei suoi prodotti audio, ovvero Fresh ‘N Rebel. Il produttore ha infatti annunciato l’arrivo sul mercato italiano delle cuffie true wireless Twins True Wireless.

Come sempre, Fresh ‘N Rebel ha dedicato molta cura alla parte estetica del prodotto, che viene declinato nelle sei colorazioni che vedete nelle immagini a fine articolo.

Dal punto di vista tecnico, le Fresh ‘N Rebel Twins True Wireless vengono proposte sia in versione in-ear – denominata Tip –, che non in-ear “simil-AirPods“. Le cuffie possono essere utilizzate sia in coppia che singolarmente (Dual Master) e supportano i controlli touch anche per richiamare l’assistente vocale (Siri o Google Assistant, a seconda del dispositivo abbinato).

Sul piano dell’autonomia, il produttore dichiara fino a 4 ore con le sole cuffie, estese a 24 ore dalla custodia di ricarica, che le ricarica fino a 5 volte. A sua volta, la custodia può essere ricaricata completamente in un’ora, o in modalità wireless o tramite la porta USB-C.

Le cuffie Fresh ‘N Rebel Twins True Wireless saranno disponibili all’acquisto al prezzo di listino di 79,99 euro.

