Facebook sta introducendo una nuova funzione chiamata “I tuoi argomenti” in Facebook Watch per fare in modo che il feed includa più contenuti di vostro interesse esplorando e iscrivendovi a varie categorie di contenuti.

Se si dispone della funzione è possibile accedervi toccando l’icona del profilo nella scheda Facebook Watch sullo smartphone e in seguito sul collegamento a “I tuoi argomenti” per sfogliare le categorie più ampie come Animali, Arte e design, Libri, Affari, Istruzione, Moda e stile, Cibo, Giochi, Storia e filosofia, Casa e giardino, Musica, Arti dello spettacolo, Scienza e tecnologia, Sport, Viaggi e tempo libero, TV e film e Trasporti, all’interno delle quali è necessario seguire i singoli argomenti più specifici tramite le sottocategorie.

Facebook Watch permette di filtrare i contenuti

Gli argomenti selezionati appariranno nella sezione “Argomenti che segui” all’interno di “I tuoi argomenti” di Facebook Watch e sarà possibile smettere di seguirli in un secondo momento o approfondire un feed personalizzato.

E’ inoltre possibile filtrare il feed in base a “Dal vivo”, “Musica”, “Persone che segui”, “Programmi, Giochi” e altro, toccando i pulsanti nella parte superiore dello schermo o attraverso il selettore di categoria “Che cosa è in onda” che appare scorrendo più in basso nel Feed.

Facebook aggiunge anche gruppi di contenuti curati da un redattore con video di partner a pagamento e quelli con i video più graditi o popolari tra gli amici.

La nuova funzionalità potrebbe rendere Facebook Watch più competitivo con YouTube ed è in roll out da alcuni giorni e una parte della base di utenti dispone già della feature nella propria app mobile Facebook.

