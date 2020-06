Così come previsto, in occasione dell’evento inaugurale della Worldwide Developers Conference 2020 il team di Apple ha presentato ufficialmente iOS 14.

Oltre alle varie novità software, iOS 14 include anche alcuni nuovi sfondi iPhone con i quali sarà possibile personalizzare il proprio device.

Come avvenuto già con i recenti sfondi iOS, le nuove scelte sono disponibili in varianti light e dark: ciò significa che ci sono 3 wallpaper tra cui scegliere, ognuno disponibile in due opzioni.

Ecco i sei nuovi sfondi iPhone

I nuovi sfondi di Apple sono simili a quelli introdotti dal colosso di Cupertino lo scorso anno con iOS 13.

In attesa di scoprire se in autunno il produttore statunitense rilascerà altri sfondi, potete scaricare questi e usarli per rendere più “moderni” i vostri iPhone e iPad:

Apple ha introdotto anche nuovi sfondi per Mac

Oltre agli sfondi iPhone, il colosso di Cupertino ha introdotto nuovi wallpaper per dispositivi Mac.

In particolare, il colosso di Cupertino ha pensato a degli sfondi statici ed a 2 dinamici. Eccoli qui di seguito:

Qualcuno di questi nuovi sfondi del colosso di Cupertino è riuscito a stuzzicare la vostra curiosità?