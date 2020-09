Pochi istanti prima dell’evento Apple di ieri che ha portato al debutto iPad Air ed Apple Watch 6 l’ufficio brevetti degli Stati Uniti depositava un progetto proveniente da Cupertino che conferma l’intenzione crescente di puntare sulla salute e sul benessere personale.

Secondo il brevetto, Apple sarebbe al lavoro su un display micro LED per diverse applicazioni, tra cui un fitness tracker da polso. Il brevetto è incentrato quasi interamente sulle caratteristiche tecniche, senza menzionare quindi informazioni inerenti al design o funzionalità specifiche.

È importante chiarire che non tutti i brevetti si trasformano poi in prodotti fatti e finiti, anzi. Per cui l’unica cosa di cui si può essere certi è l’esistenza del progetto, ma se questo troverà o meno la via del mercato e sotto quali sembianze probabilmente, allo stato attuale, non lo sa neppure Apple.

Difficile immaginare comunque che il display – fitness tracker possa arrivare nel giro di poco alla luce del fatto che la gamma di dispositivi è stata appena rimpolpata e ancora non sembra esserci spazio per un nuovo prodotto.

Tornate a leggerci poiché se a Cupertino dovessero procedere in modo più deciso i rumor ce ne daranno notizia.