Con il prezzo degli smartphone top di gamma in costante crescita e l’appiattimento generale dell’offerta in termini di tecnologia davvero utile per l’utente finale, non stupisce che il fenomeno dell’acquisto di prodotti ricondizionati sia in costante aumento anche nel Belpaese. Non è un caso che nel 2020 il mercato smartphone abbia registrato un -20% rispetto all’anno precedente, e la crescente domanda di smartphone e iPhone ricondizionati sicuramente ha influito sull’acquisto di nuovi prodotti.

Un prodotto ricondizionato non è soltanto un prodotto usato, ma un device a cui viene certificata una nuova vita, pronto ad essere utilizzato per anni a venire con la sicurezza di avere le stesse funzionalità, caratteristiche e performance di un dispositivo nuovo. Tra le aziende che promuovono iPhone e smartphone ricondizionati spicca CertiDeal, azienda francese che ha saputo ritagliarsi una nicchia importante in un mercato in continua crescita.

Chi è e che cos’è CertiDeal

CertiDeal è un’azienda nata nel 2015 da un’esigenza dei suoi due fondatori: alle prese con l’acquisto di prodotti ricondizionati per testare prodotti software durante il loro precedente lavoro, si sono ritrovati ad affrontare un mercato piuttosto selvaggio e con aspettative totalmente deluse. In seguito a questa esperienza negativa hanno deciso di aprire un’azienda che potesse gestire l’intera filiera in proprio, senza intermediari: ogni aspetto dei dispositivi ricondizionati, come la loro analisi, il packaging e la spedizione sono gestiti interamente da CertiDeal.

Non avere intermediari significa poter garantire un servizio qualitativamente all’altezza delle aspettative dei clienti, i quali spesso non si fidano dei prodotti ricondizionati: eppure acquistare un prodotto ricondizionato è il modo migliore per salvaguardare l’ambiente e il proprio portafogli.

In primis perché riutilizzando un device perfettamente valido non si sprecano risorse ed energie per crearne uno nuovo; in secondo luogo, un dispositivo ricondizionato può arrivare a costare fino al 70% in meno del suo valore di mercato originale, pur garantendo il 100% delle funzionalità. L’azienda poi è doppiamente attenta al tema ambientale, tanto che ha voluto, in modo del tutto facoltativo, adoperarsi per la certificazione UNI EN ISO 14001 per la gestione dell’impatto ambientale delle proprie attività, nonché la certificazione statunitense R2:2013 per il rispetto di pratiche responsabili per il riciclo di prodotti elettronici.

I prodotti CertiDeal non provengono da privati, ma arrivano direttamente dagli operatori di telefonia mobile: soltanto i dispositivi che sono stati posseduti da una sola persona in precedenza vengono rimessi a nuovo. Così i telefoni non solo sono di legittima provenienza, ma solitamente sono anche in condizioni estetiche e funzionali migliori rispetto alla media dei prodotti usati che è possibile acquistare su altri siti. Il team del Certi-Lab, il laboratorio interno all’azienda, provvede poi ad analizzare e a rimettere a nuovo i prodotti, rendendoli spesso indistinguibili da un device nuovo acquistato in negozio.

Insomma, un occhio di riguardo per l’ambiente, proponendo però prodotti al top delle loro caratteristiche tecniche e perfettamente utilizzabili in tutte le loro funzioni, al 100%. Un connubio che si avvalora ancora di più nello slogan aziendale: “Il prezzo del ricondizionato, la qualità del nuovo“.

Modelli smartphone venduti da CertiDeal

Sebbene la maggior parte dei telefoni venduti su CertiDeal siano iPhone ricondizionati, non sono gli unici dispositivi ad essere proposti: nelle sezioni dedicate sul sito si trovano infatti anche smartphone Samsung, iPad e Apple Watch.

Ovviamente gli iPhone la fanno da padrone, con un catalogo vasto che comprende dispositivi più e meno recenti, tra cui:

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max;

iPhone SE 2020;

iPhone XR, XS e XS Max;

iPhone X;

iPhone 8 e 8 Plus;

iPhone 7 e 7 Plus;

iPhone 6S e 6S Plus;

iPhone 6 e 6 Plus;

iPhone SE 2016;

iPhone 5S e 5C.

Tutti gli iPhone ricondizionati CertiDeal e gli altri smartphone/device sono disponibili all’acquisto, in vari tagli di memoria e diverse colorazioni. La disponibilità di una determinata combinazione modello-colore-taglio ovviamente non può essere garantita, ma il team dell’azienda cerca di aggiornare continuamente il proprio stock di prodotti per venire incontro alle esigenze dei clienti. Tutti i dispositivi sono venduti in una confezione CertiDeal insieme ad un kit di accessori a norma CE comprendente caricatore, cavo di ricarica e estrattore schede SIM; pertanto i device non vengono venduti insieme alle confezioni o agli accessori originali.

Nella scheda prodotto di ogni iPhone o smartphone si trovano le informazioni riguardanti il suo grado estetico, di cui parleremo estensivamente nel prossimo paragrafo, il taglio di memoria, il test effettuato sulla batteria ed eventuali informazioni riguardanti il termine massimo per la spedizione ed il reso del prodotto. La percentuale di sconto in alto si rifà sempre al prezzo di listino del device. Aggiungendo un prodotto al carrello possiamo inoltre decidere di acquistare:

Pack Premium , che permette al costo di 25€ di avere un dispositivo provvisto di una batteria nuova installata direttamente da CertiDeal;

, che permette al costo di 25€ di avere un dispositivo provvisto di una batteria nuova installata direttamente da CertiDeal; Pack Zen che al costo di 17,90€ fornisce una pellicola in vetro temperato spessa 3 mm, già installata dai tecnici di CertiDeal, ed una cover in silicone trasparente flessibile per la protezione del device;

che al costo di 17,90€ fornisce una pellicola in vetro temperato spessa 3 mm, già installata dai tecnici di CertiDeal, ed una cover in silicone trasparente flessibile per la protezione del device; estensione di garanzia opzionale.

Condizioni smartphone ricondizionati da CertiDeal

Quando si compra uno smartphone ricondizionato, specialmente un iPhone ricondizionato, è sempre bene controllare come ogni sito categorizza il grado estetico dei propri terminali. Anche CertiDeal ha una legenda per poter comprendere, con semplicità, a che categoria appartiene ogni device; per ogni dispositivo, nella sua scheda prodotto, è presente una descrizione possibile tra le seguenti:

Impeccabile : usato pochissimo, quasi nuovo, funzionante al 100%, testato, controllato e pulito dai nostri esperti CertiDeal, con nessun graffio sulla scocca o sullo schermo;

: usato pochissimo, quasi nuovo, funzionante al 100%, testato, controllato e pulito dai nostri esperti CertiDeal, con nessun graffio sulla scocca o sullo schermo; Molto Buono : breve utilizzo, funzionante al 100%, testato, controllato e pulito dai nostri esperti CertiDeal con alcune tracce e/o graffi non visibili ad una distanza di 20 cm;

: breve utilizzo, funzionante al 100%, testato, controllato e pulito dai nostri esperti CertiDeal con alcune tracce e/o graffi non visibili ad una distanza di 20 cm; Buono : uso prolungato, funzionante al 100%, testato, controllato e pulito dai nostri esperti CertiDeal con alcune tracce e / o graffi visibili da una distanza di 20 cm;

: uso prolungato, funzionante al 100%, testato, controllato e pulito dai nostri esperti CertiDeal con alcune tracce e / o graffi visibili da una distanza di 20 cm; Corretto : uso prolungato, funzionante al 100%, testato, controllato e pulito dai nostri esperti CertiDeal con numerose tracce e / o graffi visibili da una distanza di 20 cm e possibilità di segni dovuti a urti;

: uso prolungato, funzionante al 100%, testato, controllato e pulito dai nostri esperti CertiDeal con numerose tracce e / o graffi visibili da una distanza di 20 cm e possibilità di segni dovuti a urti; Imperfetto: uso prolungato, non funzionante al 100%, testato, controllato e pulito, può presentare alcune tracce e / o graffi visibili, ove il difetto è chiaramente indicato sulla pagina del prodotto, venduti con una garanzia di soli sei mesi.

Il prezzo del device riflette il suo grado estetico: un iPhone di grado buono o molto buono avrà, a parità di taglio di memoria e modello, un prezzo inferiore rispetto ad uno di grado impeccabile, e viceversa. Le condizioni degli iPhone ricondizionati CertiDeal e di tutti gli altri device sono rigorosamente certificate dai tecnici, i quali si occupano di controllare il perfetto funzionamento del dispositivo, che ricordiamo, deve essere al 100% in tutte le sue componenti interne. Vengono effettuati ben 32 test per assicurare che il prodotto si presenti al 100% della sua funzionalità, di seguito c’è la lista completa:

1. Fotocamera frontale: Verifica della pulizia e che la fotocamera selfie ai funzionante al 100%.

2. Fotocamera posteriore: Verifica della pulizia e che la fotocamera sia funzionante al 100%.

3. Vetro frontale: Verifica approfondita della presenza di graffi o lesioni.

4. Facciata posteriore: Verifica approfondita della presenza di graffi o lesioni.

5. Contorno: Verifica approfondita della presenza di graffi o lesioni.

6. Grado estetico: Corretto, Buono, Molto Buono, Impeccabile.

7. Schermo tattile: Test dell’integrità del Touch Screen mediante un programma specializzato.

8. Tasto Power: Test di accensione e spegnimento.

9. Tasto Mute: Verifica del funzionamento del tasto “muto” per pressione prolungata

10. Tasti Volume: Verifica del funzionamento dei tasti “volume” per pressione prolungata.

11. Tasto Home: Verifica del funzionamento del tasto “Home” per pressione prolungata.

12. Touch ID: Verifica manuale del funzionamento del touch ID (riconoscimento impronte digitali).

13. Presa Jack o Lightning: Verifica di collegamento e connessione.

14. Connettore di ricarica: Test di funzionamento della ricarica / ricarica rapida del prodotto.

15. Batteria: Verifica dello stato della batteria mediante i dati raccolti dal programma specializzato 3uTools.

16. Vibrazione: Verifica del funzionamento della funzione di vibrazione

17. Altoparlante: Ascolto dell’audio con l’altoparlante.

18. Altoparlante microfono: Registrazione e ascolto di un messaggio vocale.

19. Torcia: Test di funzionamento della torcia.

20. Sensore di prossimità: Verifica che il telefono non si accende più in modalità chiamata.

21. Accelerometro: Test dell’accelerometro.

22. Giroscopio: Test del giroscopio.

23. Bluetooth: Attivazione Bluetooth e verifica dell’accoppiamento del dispositivo.

24. WiFi: Verifica della connessione alla rete Internet.

25. Rete mobile: Realizzazione di una chiamata telefonica.

26. Dati mobile: Test della ricezione della rete dati mobile.

27. GPS : Test di esattezza della posizione GPS.

28. Capacità: Verifica della capacità di memoria disponibile e che sia in linea con le specifiche tecniche del modello.

29. Sblocco iCloud/Drive: Verifica che il dispositivo sia sbloccato.

30. Sblocco operatori telefonici: Verifica che il dispositivo sia sbloccato.

31. Inizializzazione: Inizializzazione completa e verifica della cancellazione di tutti i dati.

32. IMEI: ​ Verifica della validità del codice IMEI del dispositivo.

Oltre ai test effettuati, i device sono spediti con una batteria con almeno l’80% della capacità originale: a differenza delle altre componenti, la batteria ha una garanzia di 90 giorni, rispetto ai 24 mesi di cui godono i telefoni. Si tratta del componente che si usura più velocemente, ed è per questo che è possibile richiedere il Premium Pack in fase di acquisto: con un extra verrà installata una batteria nuova da un tecnico dell’azienda.

Dato che il controllo delle componenti interne comporta a volte l’apertura dei device, inclusa l’operazione di cambio della batteria, l’impermeabilità e la tenuta dei dispositivi non può essere garantita, pertanto danni derivanti da contatto accidentale con l’acqua e/o ossidazione non sono coperti dalla garanzia.

Garanzia smartphone ricondizionati da CertiDeal e reso

L’azienda promette 24 mesi di garanzia su ogni smartphone venduto sul proprio sito, a meno che non sia specificato diversamente nella descrizione del prodotto. La politica riguardante i 24 mesi di garanzia CertiDeal ci è stata confermata da un portavoce dell’azienda, nonostante sul sito siano ancora presenti delle sezioni in cui viene menzionata una garanzia di 18 mesi, probabilmente perché non aggiornate.

Pertanto, in caso di problemi, CertiDeal si impegna a provvedere alla riparazione o sostituzione del prodotto con uno di pari grado e caratteristiche a quello acquistato; se ciò non fosse possibile, l’azienda si riserva il diritto di offrire al consumatore un prodotto di qualità superiore. La garanzia non copre i seguenti componenti o casi specificati:

batterie con oltre 80% di capacità, per cui non è prevista la sostituzione;

funzionamento corretto degli accumulatori (batterie) oltre i 90 giorni di utilizzo;

display con meno di 6 pixel morti;

guasti causati da ossidazione e/o acqua;

guasti elettrici causati dall’utilizzo di caricabatterie non approvati dal produttore del dispositivo;

installazione di software non approvati dal produttore, incluse applicazioni di terze parti;

usura dei tasti fisici;

difetti di fabbricazione riconosciuti dall’azienda, per i quali bisognerà rivolgersi al produttore stesso.

Rispetto ad altri servizi simili, CertiDeal offre 24 mesi di garanzia sui propri smartphone e iPhone ricondizionati, con la possibilità di estendere il periodo di garanzia a 30 o 36 mesi tramite pacchetto aggiuntivo acquistabile direttamente sul sito. Di seguito la lista dei malfunzionamenti coperti dalla garanzia CertiDeal:

rete;

WiFi/Bluetooth;

GPS;

suono altoparlante, altoparlanti interni, microfono:

fotocamera (anteriore e posteriore) / flash;

tattile;

connettore di ricarica;

Face ID;

Touch ID / tasto home;

lo smartphone non si accende;

vibrazione;

la batteria è garantita per 3 mesi (12 mesi se si acquista il pack premium).

Il cliente ha a disposizione 21 giorni, prolungati dai 14 giorni previsti dalla legge, per esercitare il diritto di recesso. Per poter usufruire del diritto di recesso il cliente dovrà inviare una comunicazione a mezzo posta tradizionale o e-mail all’indirizzo contatti@certideal.it, in cui si esprime la volontà di esercitare il diritto di recesso. Il servizio clienti provvederà ad inviare al cliente un’etichetta di reso da apporre al dispositivo da restituire: nel caso in cui il cliente decida di optare per una spedizione più veloce o un vettore non contemplato da CertiDeal, le spese saranno a suo carico. Una volta ricevuto il prodotto, in seguito alle opportune verifiche per valutare che non vi sia stata una degradazione del valore data da uso improprio o danni estetici e/o funzionali, l’azienda provvederà al rimborso integrale della somma versata dal cliente, entro e non oltre quattordici giorni lavorativi.

Modalità di pagamento e spedizione

I tempi di spedizione differiscono da prodotto a prodotto, ma sono chiaramente indicati nella scheda dispositivo e riportati in fase di acquisto. Il tempo necessario affinché un prodotto sia affidato al corriere varia solitamente dai 3 ai 6 giorni, e si riferisce al tempo massimo nel quale l’azienda si impegna a spedire la merce. Dopo la spedizione, sono necessarie dalle 24 alle 72 ore per consegnare in Italia e sulle isole: il corriere utilizzato per la consegna è UPS.

È possibile pagare utilizzando le carte di credito e prepagate appartenenti ai circuiti bancari più importanti, come MasterCard, Visa e Maestro, così come PostePay: la sicurezza delle transazioni è garantita dal sistema 3D Secure con verifica a due fattori. Per chi lo desidera, è anche possibile pagare tramite PayPal. Una fattura viene inviata in concomitanza con l’invio dell’ordine, e può essere scaricata anche nel proprio profilo personale sul sito CertiDeal verificando la cronologia degli ordini.

Informazione Pubblicitaria