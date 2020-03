Call of Duty Warzone, il nuovo sparatutto Battle Royale di Activision e Infinity Ward è disponibile gratuitamente da ieri per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Call of Duty Warzone è ambientato nel mondo di Modern Warfare e propone sfide multiplayer fino a 150 giocatori nell’enorme mappa esplorabile anche a bordo di vari veicoli che include sia location inedite che ambientazioni tratte della saga di Call of Duty.

La modalità Battle Royale riprende il gameplay di Fortnite e PUBG con i Contratti che rappresentano degli obbiettivi da completare, mentre la modalità Bottino ha come scopo il raggiungimento di 1.000.000 di dollari per primi nel match.

Il battle royale di Activision introduce una variante di gameplay denominata Gulag, una zona a cui sia accede dopo essere stati uccisi che offre la possibilità di giocarsi un rientro in partita contro un altro giocatore.

Download e requisiti per giocare a Call of Duty Warzone

Gli utenti PS4 e Xbox One possono scaricare Call of Duty Warzone rispettivamente da PlayStation Store e Microsoft Store, mentre gli utenti PC possono effettuare il download da Battle.net.

I giocatori che hanno Call of Duty Modern Warfare già installato dovranno scaricare un aggiornamento di dimensioni comprese tra 18 e 22 GB in base alla piattaforma, mentre tutti gli altri dovranno mettere in coda un download tra gli 83 e i 101 GB.

Per giocare a Call of Duty Warzone su PS4 non è necessario l’abbonamento a PlayStation Plus, come per Fortnite e Apex Legends, tuttavia per i giocatori PS4 abbonati a PS Plus è previsto un pacchetto gratuito.

Per giocare a Call of Duty Warzone su Xbox One è richiesto l’abbonamento a Xbox Live Gold oppure a Xbox Game Pass Ultimate.

In attesa che il download di Call of Duty Warzone si completi potete continuare la stagione 4 di Call of Duty: Mobile che porta con sé nuove mappe e abilità.