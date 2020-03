Si chiama Disavowed il nuovo add-on per Call of Duty: Mobile presentato da Activision,che porta la quarta stagione su uno dei titoli più apprezzati dello scorso anno. Insieme a un nuovo Battle pass arrivano Cage, una nuova mappa multiplayer e nuove abilità per i personaggi.

Le novità di Call of Duty: Mobile Disavowed

Grazie al nuovo Battle Pass, gratuito come sempre, i giocatori potranno sbloccare nuovi oggetti da utilizzare in gioco completando missioni giornaliere e settimanali nelle tre modalità attualmente presenti nel titolo, Multiplayer, Battle Royale e Ranked Mode.

Per chi cerca contenuti aggiuntivi è sempre a disposizione il Premium Pass che aggiunge ulteriori ricompense a quelle standard, grazie anche a Elite Tasks che vi permetterà di salire più rapidamente di livello. I premi della nuova stagione sono ispirati al giorno di San Patrizio, che si celebra il 17 marzo, con l’aggiunta di una variante per il Combat Knife e per ASM10.

Oltre a nuove armi sarà possibile sbloccare due nuovi personaggi, al tier 1 e al 12 per dare una maggiore varietà alle missioni. È completamente nuova la mappa Cage, destinata al multiplayer, piccola e pensata per stimolare ingaggi molto frequenti tra i giocatori.

Cage potrà essere utilizzata nelle modalità Team Deatmatch, Snipers Only, Gun Game e Free-for-all per il massimo divertimento.

La nuova mappa è perfetta per testare la nuova abilità HIVE, che permette di controllare un lanciatore di mine di prossimità, pronte ad esplodere quando i nemici si avvicinano troppo rilasciando un nugolo di nano droni. In questo modo sarà più semplice controllare entrate e uscite nella mappa e stanare gli avversari nella loro corsa verso la vittoria.

Chiudiamo segnalando nuove armi a disposizione dei giocatori nel Credit Store, luogo dove potete spendere i crediti guadagnati in gioco o accumulati con il Battle Pass e rendere più micidiale il vostro arsenale. Potete scaricare o aggiornare Call of Duty: Mobile per Android e iOS utilizzando i link sottostanti.