A partire da questa settimana LG lancia un’app Amazon Music integrata per le sue TV LG OLED, NanoCell e smart LCD prodotte tra il 2016 e il 2020 per gli utenti nei paesi chiave di Asia, Europa e Americhe.

Gli utenti di Smart TV LG compatibili potranno riprodurre la propria musica preferita sulla TV utilizzando solo la voce e l’avanzato telecomando LG Magic, mentre i possessori di televisori LG 2020 predisposti per Bluetooth Surround potranno anche collegare due altoparlanti Bluetooth contemporaneamente per ascoltare i loro brani preferiti con un audio Virtual Surround 4.0.

LG porta Amazon Music sulle Smart TV 2016-2020

Park Hyoung-sei, presidente di LG Home Entertainment Company, ha affermato che portare il supporto di Amazon Music ai televisori LG 2016-2020 rappresenta un altro esempio del valore aggiunto che i clienti ricevono dopo l’acquisto iniziale, sottolineando che le smart TV di LG sono progettate per combinare tutto l’intrattenimento domestico in un’unica esperienza senza interruzioni, dalla televisione in diretta agli eventi sportivi, fino allo streaming di programmi TV, film, musica e altro ancora.

Con Amazon Music, i membri Amazon Prime di determinati mercati hanno accesso a due milioni di brani e oltre un migliaio di playlist e stazioni senza costi aggiuntivi, mentre gli abbonati al livello premium Amazon Music Unlimited hanno accesso a oltre 60 milioni di brani e migliaia di playlist e stazioni.

Da non perdere: Migliori smart TV di Settembre 2020: ecco i nostri consigli