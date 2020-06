Con la data di lancio di Amazon Prime Day 20202 ormai quasi certamente rinviata al prossimo settembre, in queste ore un interessante rapporto dei colleghi di CNBC riferisce di un documento di Amazon in cui il colosso delle vendite online fa esplicito riferimento all’evento “Biggest Sale in the Sky“. Secondo quanto contenuto all’interno di una comunicazione inviata ad alcuni venditori, questo “Fashion Summer Sale Event” dovrebbe partire ufficialmente il prossimo 22 giugno e durare almeno dai 7 ai 10 giorni.

10 giorni di vendite dal 22 giugno

L’idea di Amazon sarebbe quella di dare uno scossone alle vendite con una lunga serie di sconti, promozioni ed offerte in pieno stile Prime Day ma con una durata decisamente più ampia. Infatti, come viene riportato all’interno di questo documento esclusivo, “stiamo organizzando il più grande evento di saldi estivi per stimolare l’entusiasmo e avviare le vendite e, per favorire il coinvolgimento dei clienti, chiediamo la tua partecipazione“.

I venditori che decideranno di partecipare a questo evento di 7-10 giorni, dovranno indicare ad Amazon i propri prodotti in offerta con un taglio dei prezzi di almeno il 30%; questi dovranno inoltre essere indicati al gigante del web entro e non oltre la sera di oggi 3 giugno 2020. Nel mentre, da come abbiamo inteso, Amazon è anche impegnata a realizzare una landing page ad hoc per ospitare gli sconti e per eventualmente mettere in vetrina i prodotti più “hot”.

Che ne pensate di questo evento di Amazon per dare uno scossone alle vendite post-lockdown? Acquistereste qualcosa oppure avrete intenzione di risparmiare e aspettare la partenza vera e propria di Amazon Prime Day? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

