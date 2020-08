Da Amazon arriva un nuovo dispositivo dedicato agli appassionati di smart home: si tratta di un orologio smart che funziona come add-on di Amazon Echo Flex.

In pratica, ci troviamo di fronte ad uno smart clock aggiuntivo, appositamente realizzato da Third Reality per Flex, grazie al quale anche quest’ultimo dispositivo potrà contare sulle funzionalità di cronometraggio.

Le caratteristiche dello smart clock per Amazon Echo Flex

Questo accessorio USB mostrerà anche l’ora corrente ma, ovviamente, il suo punto di forza è rappresentato dalla possibilità di impostare un timer attraverso il supporto di Amazon Alexa.

Tra le altre feature di questo smart clock troviamo la possibilità di impostare attraverso Alexa il formato a 12 ore o quello a 24 ore e la possibilità di regolare manualmente la luminosità.

Tale accessorio non ha bisogno di un’alimentazione aggiuntiva, utilizzando direttamente quella di Amazon Echo Flex ma tra gli aspetti negativi vi è la possibilità per questo smart speaker di avere collegato un solo componente aggiuntivo per volta: l’utente, pertanto, dovrà decidere se usare il timer o, per esempio, un sensore per il movimento.

Lo smart clock è in pre-ordine su Amazon negli Stati Uniti a 14,99 dollari.