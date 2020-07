Huami e Xiaomi lavorano spesso a stretto contatto per quanto riguarda lo sviluppo della linea di smartband “Mi Band”, di cui la versione Xiaomi Mi Band 5 rappresenta l’ultimo modello in circolazione. Huami, però, dal canto suo, è responsabile anche dello sviluppo della serie proprietaria di smartband “Amazfit Band”. Se le ultime informazioni disponibili su Amazfit Band 5 la dipingono come una versione molto simile all’attuale smartband di Xiaomi, pare che l’azienda cinese non stia perdendo tempo circa lo sviluppo di quella che potremmo definire come Amazfit Band 6.

Amazfit Band 6 prossima al lancio?

Infatti, secondo alcune informazioni carpite dal database FCCID, pare che il modello Amazfit Band 6 potrebbe essere vicina al suo lancio. Purtroppo ad oggi non sono disponibili molte informazioni su Amazfit Band 6 e su quelle che potrebbero essere le feature offerte dalla nuova smartband, ma il database ci permette di scoprire il model number A2005 del dispositivo e poco altro.

Secondo alcuni rumor circolati in rete sembrerebbe che la nuova creature di Huami potrebbe integrare alcune delle feature che Xiaomi Mi Band 5 non presenta, come ad esempio il modulo NFC per i pagamenti contactless, la funzionalità SpO2 per il tracking dell’ossigenazione del sangue e tanto altro.

