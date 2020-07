A inizio giugno Xiaomi presentava la smartband Xiaomi Mi Band 5, ad un anno esatto dall’annuncio del modello precedente. La nuova generazione del wearable del colosso cinese è arrivata dopo una lunga serie di rumor e leak circa il design e le caratteristiche tecniche e quest’oggi siamo finalmente pronti a darvi conferma che Xiaomi Mi Band 5 sbarca ufficialmente in Italia a 39,99 euro con un annuncio ufficiale.

Sarà disponibile all’acquisto da domani 16 luglio 2020 nei Mi Store fisici e online al prezzo di 39,99 euro in varie colorazioni e al prezzo lancio, disponibile solo per le prime 24 ore e fino a esaurimento scorte, di 34,99 euro, mentre dal 20 luglio sarà disponibile anche nelle catene di elettronica. La lingua italiana arriverà con un aggiornamento che sarà rilasciato il 30 luglio.

39,99 euro per tracking preciso e molto altro

Come per le passate generazioni, Xiaomi Mi Band 5 potrebbe essere confusa con il modello precedente per via del suo design simile, ma uno sguardo più attento svela importanti novità già dal display. In questa generazione troviamo un pannello OLED a colori da 1,1 pollici con luminosità massima pari a 450 nit.

Resta presente lo stesso cinturino in morbido silicone come alloggio per corpo principale della smartband, la quale sul retro svela lo stesso sensore HR degli scorsi anni – questa volta con il tanto atteso tracking del battito cardiaco 24 ore su 24 -, con un rinnovato sistema con ricarica magnetica.

Migliora del 40% la rilevazione del sonno e del 50% l’individuazione di eventuali anomali relative alla regolarità del battito cardiaco, ma purtroppo registriamo l’assenza del modulo NFC, della rilevazione SpO2 e del supporto ad Amazon Alexa. È probabile che queste tre importanti feature saranno ad appannaggio di Xiaomi Mi Band 5 Pro di cui si parla tanto, ma non abbiamo ancora conferme in merito.

Malgrado ciò, Xiaomi Mi Band 5 è un’ottima smartband economica e siamo certi diverrà presto una delle miglior smartband sul mercato.

È disponibile su Amazon a 39,48 Euro.