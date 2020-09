Amazfit Band 5, dopo aver ricevuto la certificazione FCC all’inizio di luglio, torna nuovamente a far parlare di sé. In questo caso perché la nuova creatura di Amazfit sbarca su Amazon (USA) ed è addirittura già disponibile al pre-ordine.

In pre-ordine a 49,99 dollari

Dal punto di vista del design Amazfit Band 5 e Xiaomi Mi Band 5 sono praticamente gemelli, anche se le feature offerte dalla band realizzata da Amazfit risultano essere più interessanti della controparte Xiaomi. Ad esempio Amazfit Band 5 offre il supporto nativo ad Amazon Alexa, garantendo così agli utenti di sfruttare l’assistente vocale di Amazon con la propria voce.

Dalle informazioni disponibili all’interno della pagina di Amazon su Amazfit Band 5, scopriamo che la smartband integra un sensore HR per il battito cardiaco con tracking 24/7, tracking dell’ossigenazione del sangue (SpO2), tracciamento del sonno, esercizi di respirazione per scaricare lo stress, tracking del ciclo mestruale e il tracciamento di 11 modalità di esercizio.

Il display della smartband è di tipo AMOLED con risoluzione HD e sono presenti 45 watch face di cui due liberamente personalizzabili. La batteria dovrebbe garantire 15 giorni di autonomia e 25 giorni in modalità di risparmio.

Amazfit Band 5 è in pre-ordine su Amazon al prezzo di 49,99 dollari, circa 42 euro al cambio, con disponibilità a partire dal 30 novembre; non è ancora chiaro quando verrà inserita a listino anche per noi utenti in Italia, ma non mancheremo di darvi notizia non appena ci saranno novità in merito.