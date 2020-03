In attesa che la console next-gen di Sony venga ufficialmente rivelata al pubblico, le indiscrezioni su PS5 continuano a emergere e tra un rinvio e l’altro dell’evento di presentazione inizia a diffondersi anche la preoccupazione per possibili ritardi legati all’emergenza Coronavirus che sta rallentando il mondo intero.

Per ora l’ufficialità riguarda solo il logo di PS5, tuttavia l’ultimo rumor riguarda un possibile lancio di due versioni di Playstation 5, ossia un modello “Base” o “Standard” e un modello “Pro”.

Upgrade a PS5 Pro incluso in un abbonamento

L’International Business Times ipotizza che Sony potrebbe avere in programma un abbonamento per garantire un futuro upgrade da PS5 base a PS5 Pro, opzione che non sarebbe totalmente fuori luogo in quanto potrebbe essere un qualcosa di simile al servizio in abbonamento Xbox All Access.

In un’intervista effettuata da Game Informer i dirigenti Sony hanno lasciato intendere che un modello Pro di PS5 sarebbe previsto, cosa non nuova né per l’azienda giapponese né per altri marchi concorrenti e non, basti pensare anche solo all’iPhone: Apple propone un nuovo modello ogni anno e che puntualmente viene aggiornato l’anno seguente con una versione più potente.

