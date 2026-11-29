Perché spendere quasi 430€ per uno smartwatch premium quando Garmin Venu 3 nella elegante colorazione Whitestone crolla a un prezzo mai visto prima? Il dispositivo che unisce monitoraggio sportivo avanzato, funzioni smart complete e un’autonomia da record scende ora su Amazon a una cifra che farà felici tanto gli sportivi quanto chi cerca il miglior smartwatch Garmin per il quotidiano. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa interessante occasione.

Garmin Venu 3: salute, sport e stile in un unico polso

Garmin Venu 3 45mm Whitestone si presenta con una cassa in polimero rinforzato con fibra e lunetta in acciaio inossidabile argento, per un peso complessivo di soli 46 grammi. Il display AMOLED da 1,4 pollici con risoluzione 454×454 pixel, protetto da Corning Gorilla Glass 3, garantisce colori vividi e un’ottima leggibilità anche sotto il sole, con modalità Always-On opzionale per chi non vuole mai perdere l’orario d’occhio.

Il cuore tecnologico del dispositivo include:

GNSS multibanda (GPS, GLONASS, Galileo, ANT+) per tracciamenti precisi

(GPS, GLONASS, Galileo, ANT+) per tracciamenti precisi 8 GB di memoria interna per la musica offline

per la musica offline NFC con Garmin Pay per pagamenti contactless dal polso

per pagamenti contactless dal polso Microfono e altoparlante integrati per chiamate e messaggi senza smartphone

per chiamate e messaggi senza smartphone Resistenza all’acqua 5 ATM, adatta al nuoto

Sul fronte salute e benessere, lo smartwatch offre una suite completa di sensori: pulsometro ottico, SpO2, Body Battery, monitoraggio del sonno, dello stress e del ciclo mestruale, oltre a un termometro integrato. Non manca una caratteristica davvero distintiva: Garmin ha progettato funzioni dedicate per tracciare le spinte e offrire allenamenti su misura anche a chi utilizza una sedia a rotelle, un gesto di inclusività raro nel settore.

Per gli sportivi, oltre 30 app dedicate e il coach virtuale Garmin Coach permettono di allenarsi in modo mirato, mentre l’autonomia eccezionale (fino a 14 giorni in modalità smartwatch, 26 ore con GPS attivo) rende questo dispositivo perfetto per chi non vuole pensare costantemente alla ricarica.

Sconto del 39% su amazon: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di 429,99€ scende ora su Amazon a soli 261€, con uno sconto del 39% che rappresenta il prezzo più basso mai registrato per questo modello nella colorazione Whitestone. Il risparmio è notevole, quasi 169€ in meno rispetto al prezzo consigliato, rendendo questo smartwatch Garmin un acquisto decisamente conveniente per chi cerca funzionalità premium senza il prezzo premium.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con possibilità di pagamento rateale a tasso zero tramite Cofidis per chi preferisce dilazionare la spesa.

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