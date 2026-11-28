Il prossimo lancio di New Glenn, il razzo riutilizzabile di Blue Origin, non dovrebbe avvenire prima del 22 gennaio 2027, la data indicata per ora in modo provvisorio nell’ultimo aggiornamento del sistema CADENA, usato per la gestione del traffico aereo, mentre la missione successiva sarebbe prevista per il 20 febbraio.

Nel frattempo, la società di Jeff Bezos ha firmato un nuovo contratto con l’azienda di satelliti EnduroSat per due lanci dedicati.

Quando tornerà a volare New Glenn dopo l’esplosione di maggio

New Glenn è fermo dalla fine di maggio, quando il razzo è esploso sulla rampa di lancio durante una prova di accensione dei motori, distruggendo anche le strutture a terra del Launch Complex 36A di Cape Canaveral, in Florida. Da quel momento Blue Origin si è ritrovata senza una piattaforma da cui lanciare il suo razzo, e i lavori di riparazione sono durati mesi, anche perché l’azienda ne ha approfittato per rinnovare le strutture.

Nello stesso periodo ha anche avviato la costruzione di una seconda rampa, l’LC-36B, pensata per la versione più grande del razzo, chiamata 9×4, e di nuovi edifici per l’integrazione dei carichi da portare in orbita.

All’inizio Blue Origin contava di lanciare la prossima missione, chiamata NG 4.1, entro la fine dell’anno, ma l’obiettivo è diventato via via sempre più difficile da raggiungere, finché l’azienda non ha confermato, come vi avevamo raccontato, che New Glenn non tornerà a volare prima del 2027.

Le date del 22 gennaio per NG 4.1 e del 20 febbraio per la missione successiva, NG 5, potrebbero comunque cambiare, ma danno un’idea abbastanza precisa di quanto il razzo sia vicino a essere di nuovo pronto al lancio.

L’accordo con EnduroSat e quello con Google

Negli ultimi giorni Blue Origin ha annunciato anche due nuovi contratti per i prossimi anni, e il primo è quello con Google, che userà la versione 7×2 di New Glenn, cioè quella con sette motori sul primo stadio e due sul secondo, per lanciare a partire dal 2029 i satelliti di Project Suncatcher, il progetto con cui l’azienda vuole portare nello spazio data center per l’intelligenza artificiale.

Il secondo è quello con EnduroSat, che prevede due missioni, anche queste con New Glenn 7×2, entrambe in partenza da Cape Canaveral e non prima del 2029.

Il razzo, secondo Blue Origin, può trasportare senza problemi le piattaforme satellitari Frame S e Frame L di EnduroSat, entrambe della classe ESPA, cioè quella dei satelliti di dimensioni contenute che vengono montati su un anello comune, fino alla più grande Frame Max, progettata per carichi fino a 3 tonnellate.

Del resto New Glenn 7×2 può portare fino a 45 tonnellate in orbita bassa, e ha un’ogiva di sette metri di diametro, abbastanza grande per ospitare veicoli spaziali di grandi dimensioni o intere costellazioni di satelliti.

Il fondatore e amministratore delegato di EnduroSat, Raycho Raychev, ha spiegato:

Rendere lo Spazio universalmente accessibile significa rimuovere i più grandi colli di bottiglia che i nostri clienti devono affrontare. Con due missioni New Glenn dedicate interamente ai nostri clienti, è possibile lanciare veicoli spaziali più grandi e costellazioni complete, scalando anche più velocemente e lavorando con un partner dal concept all’orbita.

Jordan Charles, vicepresidente di Blue Origin responsabile di New Glenn, ha aggiunto: