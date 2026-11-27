Il Black Friday di Amazon è un’occasione interessante anche per rinnovare la rete domestica, soprattutto se il router attualmente in uso non riesce più a gestire adeguatamente le esigenze di una casa con tanti dispositivi connessi.

Le offerte coinvolgono infatti prodotti di diverse fasce di prezzo, dai modelli WiFi 6 più accessibili alle soluzioni WiFi 7 di ultima generazione, senza dimenticare router gaming, dispositivi 4G e 5G e sistemi Mesh pensati per migliorare la copertura degli ambienti più difficili.

Tra le proposte disponibili troviamo prodotti di Tenda, TP-Link, ASUS, NETGEAR, Strong, Huawei e FRITZ!, con ribassi che in alcuni casi raggiungono il 49%. Abbiamo raccolto le offerte più interessanti, distinguendo le soluzioni per caratteristiche e destinazione d’uso, così da individuare più facilmente il modello adatto alle proprie necessità.

Router WiFi 6 e WiFi 7 economici: le offerte Tenda, Huawei, Strong e TP-Link

Per chi vuole migliorare la connessione senza spendere troppo, le offerte Amazon comprendono diversi router WiFi 6 e WiFi 7 dal prezzo particolarmente contenuto. Si parte da modelli essenziali, adatti alle abitazioni di dimensioni contenute, fino ad arrivare a dispositivi più recenti, dotati di connettività multi-gigabit e delle funzionalità introdotte dal nuovo standard wireless.

Il Tenda AX12 Pro AX3000 è una delle alternative più economiche per chi desidera passare a un router WiFi 6. Si tratta di un modello dual-band con velocità teorica complessiva fino a 3.000 Mbps, suddivisa tra i 2.402 Mbps della banda a 5 GHz e i 574 Mbps della banda a 2,4 GHz. La dotazione comprende quattro porte Gigabit Ethernet e tecnologie come OFDMA, MU-MIMO e Beamforming, utili per gestire più dispositivi contemporaneamente e migliorare la distribuzione del segnale. È inoltre presente il supporto EasyMesh, che permette di ampliare la copertura attraverso dispositivi compatibili.

Un gradino sopra troviamo il Tenda RX12 Pro AX3000, sempre basato sullo standard WiFi 6 e caratterizzato da una velocità wireless complessiva dichiarata di 3.000 Mbps. Il dispositivo sfrutta una configurazione dual-band con 2.402 Mbps sulla frequenza a 5 GHz e 574 Mbps su quella a 2,4 GHz, supportando inoltre canali a 160 MHz per migliorare le prestazioni con i dispositivi compatibili. Non mancano quattro porte Gigabit Ethernet, il supporto WPA3, IPv6 e la tecnologia WiFi+ Mesh, che consente di creare una rete più estesa utilizzando apparati compatibili.

Tra le alternative economiche c’è anche lo Strong Router 4G WiFi N300, una soluzione pensata soprattutto per chi non dispone di una connessione fissa e vuole utilizzare una SIM per collegarsi a Internet. Il dispositivo supporta le reti LTE Cat4, con velocità in download fino a 150 Mbps, e distribuisce la connessione attraverso una rete Wi-Fi N300 sulla banda a 2,4 GHz.

È possibile collegare fino a 32 dispositivi contemporaneamente e sfruttare le quattro porte Ethernet disponibili, sebbene queste ultime siano limitate a 100 Mbps. Una proposta essenziale, ma potenzialmente utile per seconde case, abitazioni senza fibra o contesti in cui serve una connessione mobile.

Il passaggio al WiFi 7 non richiede necessariamente una spesa elevata. Huawei WiFi BE3 Pro è infatti un router dual-band BE3600 che raggiunge una velocità teorica complessiva di circa 3.600 Mbps, con 2.882 Mbps sulla banda a 5 GHz e 688 Mbps su quella a 2,4 GHz. Tra le tecnologie supportate troviamo MLO, che permette di sfruttare più bande contemporaneamente con i dispositivi compatibili, e 4K-QAM, pensata per aumentare l’efficienza della trasmissione dei dati. Interessante anche la dotazione cablata, che comprende due porte Ethernet da 2,5 Gbps e altre due Gigabit.

Un’altra possibilità per entrare nel mondo WiFi 7 è rappresentata dallo Strong BE3600 WiFi 7. Il router utilizza una configurazione dual-band BE3600 e integra il supporto Multi-Link Operation, una delle caratteristiche più interessanti del nuovo standard wireless. Sul fronte della connettività cablata troviamo una porta WAN da 2,5 Gbps e una porta LAN Gigabit, una dotazione essenziale ma sufficiente per diversi scenari domestici. Il prezzo in offerta lo rende una proposta da valutare per chi vuole aggiornare la rete senza investire cifre particolarmente elevate.

Sempre nella fascia dei router WiFi 7 troviamo il TP-Link Archer BE3600, un modello dual-band con velocità wireless complessiva fino a 3,6 Gbps. La dotazione comprende due porte Ethernet da 2,5 Gbps, utilizzabili per la connessione WAN e per i dispositivi cablati, oltre a tre porte Gigabit. Non mancano MLO, OFDMA e MU-MIMO, tecnologie che contribuiscono a gestire meglio il traffico di rete quando sono collegati numerosi dispositivi; il router supporta inoltre EasyMesh per l’espansione della copertura e HomeShield per le funzionalità di sicurezza della rete domestica.

Chi preferisce puntare su un router WiFi 6 più completo può prendere in considerazione il TP-Link Archer AX72 Pro AX5400. Il dispositivo offre una velocità wireless teorica fino a 5.400 Mbps, suddivisa tra 4.804 Mbps sulla banda a 5 GHz e 574 Mbps su quella a 2,4 GHz. A bordo troviamo una porta WAN/LAN da 2,5 Gbps, quattro porte Gigabit Ethernet e una USB 3.0, oltre a sei antenne esterne per la distribuzione del segnale. Il supporto OneMesh permette di estendere la rete con dispositivi compatibili, mentre HomeShield aggiunge strumenti per la protezione e la gestione della rete domestica.

Netgear, Tenda e ASUS: router WiFi 7 e soluzioni per il gaming

Spostandoci verso le soluzioni più complete troviamo router pensati per chi ha esigenze di connettività superiori alla media, utilizza molti dispositivi contemporaneamente oppure vuole sfruttare una rete wireless veloce anche durante le sessioni di gioco online. In questa fascia non mancano prodotti WiFi 7, porte multi-gigabit e funzionalità dedicate alla gestione del traffico.

Il NETGEAR Nighthawk RAX9 rappresenta una proposta WiFi 6 dal prezzo accessibile, con una velocità wireless AX1800 e quattro porte Gigabit Ethernet per collegare dispositivi cablati. È indicato per abitazioni di dimensioni contenute o medie, con una copertura dichiarata di circa 90 metri quadrati e la possibilità di gestire fino a 20 dispositivi connessi. Non è un modello di ultima generazione, ma può essere una soluzione adeguata per chi cerca un router affidabile senza necessariamente passare al WiFi 7.

Tra i modelli WiFi 7 più interessanti per rapporto tra caratteristiche e prezzo troviamo il Tenda BE12 Pro BE7200. Si tratta di un router dual-band con velocità teorica complessiva fino a 7,2 Gbps, compatibile con le tecnologie MLO e 4K-QAM. La presenza della connettività Ethernet da 2,5 Gbps permette di sfruttare connessioni cablate più veloci rispetto al tradizionale Gigabit, mentre il supporto Mesh consente di ampliare la copertura della rete domestica utilizzando apparati compatibili. È una proposta da considerare per chi vuole una soluzione WiFi 7 più prestante rispetto ai modelli entry-level.

Per chi cerca un router gaming di nuova generazione, l’ASUS TUF Gaming BE9400 mette a disposizione la connettività WiFi 7 tri-band con velocità complessiva dichiarata fino a 9,4 Gbps. La dotazione cablata è particolarmente interessante, grazie a quattro porte Ethernet da 2,5 Gbps, mentre il supporto AiMesh permette di integrare il dispositivo in una rete Mesh ASUS. Non mancano AiProtection per la sicurezza e le funzionalità tipiche della famiglia TUF Gaming, pensate per offrire una gestione più completa della rete anche durante le sessioni di gioco.

Un’altra soluzione dedicata a chi vuole una rete veloce e una gestione più avanzata del traffico è l’ASUS ROG Strix GS-BE7200. Il router utilizza lo standard WiFi 7 dual-band BE7200 e offre una velocità wireless teorica fino a 7,2 Gbps. La dotazione comprende cinque porte Ethernet da 2,5 Gbps, di cui una WAN e quattro LAN, una caratteristica interessante per chi dispone di più dispositivi cablati ad alte prestazioni. ASUS integra inoltre Adaptive QoE per la gestione delle priorità di rete, AiProtection per la sicurezza e AiMesh per l’espansione della copertura.

Salendo ulteriormente di fascia troviamo l’ASUS ROG Rapture GT-BE98, un router WiFi 7 quad-band progettato per scenari particolarmente esigenti. La velocità wireless teorica può arrivare fino a 25 Gbps, mentre la connettività cablata comprende due porte da 10 Gbps e quattro porte da 2,5 Gbps.

Tra le tecnologie supportate figurano MLO, canali a 320 MHz e modulazione 4096-QAM, insieme alle funzionalità dedicate al gaming e alla gestione della rete tipiche della gamma ROG. Si tratta du un prodotto destinato soprattutto a chi vuole costruire un’infrastruttura domestica di fascia alta e sfruttare connessioni multi-gigabit.

Router 4G e 5G: le alternative per chi non ha la fibra

Le offerte del Black Friday Amazon coinvolgono anche i router con connettività mobile, una categoria che può fare la differenza per chi vive in una zona non raggiunta dalla fibra oppure vuole una soluzione alternativa alla linea fissa. In questo caso la scelta dipende soprattutto dalla copertura dell’operatore, dalla velocità della rete mobile disponibile e dalle caratteristiche della rete Wi-Fi integrata.

Lo ZTE G5TS 5G è un router domestico che permette di sfruttare una SIM 5G per collegarsi a Internet senza dover installare una linea fissa. La connettività wireless è affidata al WiFi 6 AX1500, mentre sul retro sono presenti quattro porte Gigabit Ethernet per collegare computer, smart TV, console e altri dispositivi cablati. È una soluzione interessante per chi vuole sfruttare la rete mobile di nuova generazione mantenendo una configurazione domestica semplice.

Più recente sul fronte della connettività wireless è lo Strong Router 5G WiFi 7 BE3600, che abbina il supporto alle reti mobili 5G allo standard WiFi 7. La velocità wireless teorica arriva a circa 3,2 Gbps, mentre la connettività cablata Gigabit permette di collegare i principali dispositivi della rete domestica. Tra le funzionalità disponibili troviamo WAN Backup, utile per predisporre una connessione alternativa, e NFC One-Tap per semplificare il collegamento dei dispositivi compatibili. Il prezzo in promozione è particolarmente interessante rispetto al listino indicato.

Un’altra alternativa è il Tenda 5G06, router che integra un modem 5G e una rete WiFi 6 AX3000. La velocità wireless teorica raggiunge 2.402 Mbps sulla banda a 5 GHz e 574 Mbps su quella a 2,4 GHz, mentre la porta Ethernet Gigabit consente di collegare un dispositivo cablato. È una soluzione pensata per chi vuole utilizzare una SIM 5G come connessione principale, beneficiando al tempo stesso di una rete wireless più moderna rispetto ai router 4G di fascia economica.

Il TP-Link Archer NX200 combina invece la connettività 5G tramite Nano SIM con il WiFi 6 AX1800. La rete wireless raggiunge una velocità teorica complessiva di 1.800 Mbps, suddivisa tra 1.201 Mbps sulla banda a 5 GHz e 574 Mbps su quella a 2,4 GHz. Il dispositivo integra inoltre porte Ethernet per i collegamenti cablati e supporta EasyMesh, così da poter estendere la copertura attraverso dispositivi compatibili. Può essere una scelta interessante per chi cerca un router 5G domestico senza puntare necessariamente sui modelli più costosi.

Chi desidera una soluzione più veloce può guardare al TP-Link Archer NX500, anch’esso dotato di connettività 5G tramite SIM e Wi-Fi 6 AX3000. La velocità wireless teorica arriva a 2.402 Mbps sulla banda a 5 GHz e 574 Mbps su quella a 2,4 GHz, mentre la connettività Ethernet multi-gigabit permette di sfruttare meglio le prestazioni della rete. Anche in questo caso è presente il supporto EasyMesh, utile per ampliare la copertura domestica. Rispetto all’NX200, si tratta di una proposta più interessante per chi vuole una rete wireless più veloce e una dotazione cablata superiore.

FRITZ!Box e Mesh: le offerte per ampliare o rinnovare la rete domestica

Non mancano infine le offerte dedicate ai prodotti FRITZ!, particolarmente interessanti per chi vuole rinnovare una rete domestica già basata su dispositivi del marchio oppure costruire una soluzione Mesh. La gamma comprende router con modem integrato, modelli da collegare a un ONT esterno e ripetitori per migliorare la copertura wireless.

Il FRITZ!Box 4050 è un router WiFi 6 pensato per essere collegato a un modem esterno o direttamente a un ONT, senza integrare un modem DSL. Supporta una velocità wireless fino a 3 Gbps e mette a disposizione porte LAN Gigabit per i dispositivi cablati. Come gli altri prodotti della famiglia, può essere integrato in una rete Mesh FRITZ! e utilizza FRITZ!OS, il sistema operativo del produttore che mette a disposizione diverse funzionalità per la gestione della rete domestica.

Per chi ha già un router compatibile e vuole migliorare la copertura, il FRITZ!Repeater 2700 rappresenta una soluzione più recente basata sul WiFi 7. Il ripetitore dual-band raggiunge una velocità wireless teorica complessiva fino a 6,5 Gbps e integra una porta LAN da 2,5 Gbps, utile anche per collegare un dispositivo cablato o realizzare un collegamento più veloce con il router principale.

Il supporto Mesh consente di integrarlo nella rete FRITZ! esistente; ribadiamo che si tratta di un ripetitore e non di un router autonomo. Per il confronto dello sconto prendiamo come riferimento il prezzo di listino ufficiale di 127,99 euro.

Chi deve coprire più ambienti può valutare il FRITZ!Mesh Set 1600, un kit composto da due FRITZ!Repeater 1200 AX. I dispositivi utilizzano il WiFi 6 dual-band, con una velocità wireless teorica complessiva fino a 3 Gbps, e permettono di realizzare una rete Mesh per distribuire il segnale in modo più uniforme all’interno dell’abitazione. Ogni ripetitore dispone inoltre di una porta Gigabit Ethernet, utile per collegare dispositivi cablati o integrare apparati privi di connettività wireless.

Se utilizzate una connessione DSL, il FRITZ!Box 7690 è una delle proposte più complete della gamma. Il router integra un modem DSL compatibile con velocità fino a 300 Mbps e supporta il WiFi 7 dual-band, con una velocità wireless teorica fino a 7,1 Gbps. La dotazione comprende una porta WAN/LAN da 2,5 Gbps, ulteriori porte Gigabit Ethernet e una USB 3.0. Non mancano le funzionalità Mesh, la telefonia DECT e il supporto Zigbee per l’integrazione di dispositivi smart home. Per il calcolo dello sconto consideriamo il prezzo di listino ufficiale di 279,99 euro.

Chi invece dispone già di un ONT o di un modem esterno può prendere in considerazione il FRITZ!Box 4690 Edition International. Questo modello non integra un modem DSL e deve quindi essere collegato a un dispositivo esterno, ma offre una dotazione di rete particolarmente interessante. Il WiFi 7 raggiunge una velocità teorica fino a 6,9 Gbps, mentre sul fronte cablato troviamo una porta WAN/LAN da 10 Gbps e tre porte LAN da 2,5 Gbps.

Sono inoltre presenti le funzionalità Mesh, DECT e Zigbee, che permettono di utilizzare il router anche come centro di gestione per diversi dispositivi domestici. Il riferimento per il calcolo dello sconto è il prezzo ufficiale di 311,99 euro.

Black Friday Amazon: migliori router in offerta

Di seguito il riepilogo delle principali offerte individuate, con prezzi e sconti indicati per ciascun modello: