Trovare auricolari true wireless con cancellazione del rumore fino a 45 dB e audio Hi-Res certificato sotto i 100 euro sembrava fino a poco tempo fa un’impresa quasi impossibile. Nothing Ear (3a) dimostra il contrario, e lo fa con un prezzo che in queste ore scende ulteriormente su Amazon, toccando uno dei livelli più bassi mai registrati per questo modello. Design trasparente iconico, driver da 12 mm e batteria che arriva fino a 42 ore totali: la terza generazione della serie economica di Nothing si candida a essere uno degli acquisti più sensati della categoria. Vediamo come approfittarne.

Nothing ear (3a), il driver da 12mm che fa la differenza

Il cuore di Nothing Ear (3a) è il driver dinamico da 12 millimetri, più grande rispetto agli 11 mm del modello precedente e realizzato con lo stesso materiale del diaframma impiegato nel flagship Ear 3. Il risultato è una risposta in frequenza che spazia da 20 Hz a 40 kHz, con bassi dichiarati fino a 5 dB più potenti e alti più definiti. La certificazione Hi-Res Audio Wireless e il supporto al codec LDAC completano un pacchetto sonoro che introduce per la prima volta nella serie “a” anche l’audio spaziale statico.

Sul fronte della cancellazione del rumore, l’ANC ibrida raggiunge i 45 dB, con un sistema adattivo in tempo reale che regola automaticamente la profondità in base al rumore ambientale. Nothing dichiara un incremento della copertura complessiva del 17,1% rispetto alla generazione precedente, un dato che si traduce in un’esperienza d’ascolto più isolata anche in ambienti rumorosi.

Non mancano funzioni solitamente riservate a prodotti ben più costosi:

6 microfoni MEMS totali con AI ENC e Clear Voice Technology per chiamate nitide

totali con AI ENC e Clear Voice Technology per chiamate nitide Registrazione chiamate diretta dagli auricolari fino a circa 2 ore

Funzione Audio Snapshot per appunti vocali rapidi tramite comandi touch

per appunti vocali rapidi tramite comandi touch Bluetooth 6.0 con connessione multipoint fino a 2 dispositivi

con connessione multipoint fino a 2 dispositivi Certificazione IP54 e quattro set di gommini intercambiabili

L’autonomia è un altro punto di forza, con fino a 42 ore totali con ANC disattivata e circa 25 ore con ANC attiva, grazie alla batteria da 55 mAh nell’auricolare e 500 mAh nella custodia. La ricarica completa richiede circa 70 minuti via USB-C, con supporto alla ricarica rapida.

Per ulteriori dettagli: scheda tecnica Nothing Ear (3a)

Nothing ear (3a) in offerta: sconto del 40% su amazon

Il prezzo di listino di Nothing Ear (3a) è fissato a 99,99€, ma su Amazon è possibile portarselo a casa a soli 59,99€, con uno sconto del 40% che si traduce in un risparmio netto di 40 euro. Si tratta di uno dei prezzi più convenienti registrati negli ultimi mesi per questo modello, un’occasione interessante per chi cerca auricolari completi senza spendere cifre elevate. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con spedizione rapida per chi è abbonato Prime.

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