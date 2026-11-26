A nemmeno una settimana dal Gran Premio di Las Vegas, quello che ha fatto registrare il record di sorpassi in gara, la Formula 1 è già pronta a tornare in pista, sul Lusail International Circuit, per la seconda gara della tripletta conclusiva della stagione 2026.

Domenica 29 novembre si correrà il Gran Premio del Qatar 2026, ventiduesima (e penultima) tappa della stagione 2026. Andiamo a fare il punto della situazione, ad analizzare alcuni dettagli sulla pista e a scoprire come (e dove) seguire tutte le sessioni in diretta.

Formula 1 2026: dove eravamo rimasti

Lo scorso weekend la Formula 1 ha fatto tappa a Las Vegas per il terzo Gran Premio su suolo statunitense, nonché per la prima delle tre gare della tripletta di fine stagione (che si concluderà poi settimana prossima ad Abu Dhabi).

Sia in qualifica che in gara è stata palese l’importanza dell’effetto scia. Inoltre, la gara, vinta da Max Verstappen (Red Bull), ha fatto registrare ben 352 sorpassi, complici le diverse strategie per l’erogazione di energia dei vari team che ha trasformato la gara in un continuum di cambi di posizione.

Sul podio con l’olandese, al quarto successo stagionale, finiscono le due McLaren di Norris e Piastri. Giù dal podio Antonelli (Mercedes), rimasto a corto di energia proprio sul finale, Gasly e Colapinto (Alpine), Hamilton (Ferrari), Sainz (Williams), Russell (Mercedes) e Leclerc (Ferrari).

Il monegasco è stato penalizzato di 10 secondi per aver causato un incidente (l’ennesimo della stagione) con il compagno di squadra Hamilton (che si è girato a seguito del contatto), rovinando un weekend in ripresa per la Rossa dopo la doppia eliminazione subita nel Q2 al sabato.

Invece di un sesto e un ottavo posto (12 punti), a Maranello arrivano 7 punti; fortunatamente mancano pochi punti per conquistare matematicamente il secondo posto nel mondiale. Nella prossima gara, in ogni caso, immaginiamo che la Ferrari cercherà riscatto.

Tutto pronto per la penultima tappa della stagione 2026

Tornando al presente, nel weekend si correrà il ventiduesimo Gran Premio della stagione 2026 di Formula 1 che, come anticipato in apertura, sarà verrà corso sul Lusail International Circuit.

La pista, che sorge a una ventina di chilometri da Doha, capitale del Qatar, misura 5.419 metri ed è caratterizzata da 16 curve (dieci a destra e sei a sinistra), con un lungo rettilineo, altri tre allunghi, e tantissime curve di vario tipo.

Il punto di rilevamento per l’attivazione della Overtake Mode (ovvero la modalità sorpasso con extra potenza dal motore elettrico e maggiore ricarica) è stato posizionato all’uscita dell’ultima curva, quindi all’alba del rettilineo del traguardo.

Per quanto concerne la Straight Mode (ovvero l’aerodinamica attiva con entrambe le ali aperte), invece, sono state deliberate quattro zone: il rettilineo che va da curva 16 a curva 1, il tratto che va da curva 3 a curva 4, il tratto in allungo che va da curva 10 a curva 12, il tratto che va da curva 15 a curva 16.

Due soste obbligatorie per tutti i piloti

In Qatar si svolgerà un weekend standard: avremo tre sessioni di prove libere, una sessione di qualifica (suddivisa nelle solite tre manche con sei eliminazioni alla fine delle prime due manche) e la singola gara alla domenica.

Il Lusail International Circuit è una sorta di “frullatore”, con un lungo rettilineo (dove è situato anche il traguardo) e una serie di curve a media e alta velocità (come il triplo curvone tra la 12 e la 14), in cui il flusso è interrotto solo da un paio di tornanti. La pista è praticamente pianeggiante (il dislivello è di appena 6 mesi tra il punto più alto e quello più basso).

Capitolo meteo, come di consueto, in Qatar non sarà un problema il freddo ma, stavolta, non dovrebbe essere un problema nemmeno il caldo: le previsioni parlano di temperature tra i 19°C e i 28°C e assenza di pioggia per tutto il weekend.

Capitolo gomme, Pirelli ha deciso di portare le tre mescole più dure della propria gamma (C1, C2 e C3) e ciò non sorprende, dato che questa pista è una delle più probanti per le mescole. Per questo motivo, come già avvenuto in passato, Pirelli e FIA hanno deciso di introdurre una durata massima di 27 giri per ogni set di gomme: ciò spingerà tutti a dover effettuare almeno due pit-stop, introducendo un’ulteriore variante strategica.

Torna in pista anche la Formula 2, orfana del leader della classifica

Oltre alla classe regina, sarà in pista anche la Formula 2 (al tredicesimo e penultimo appuntamento stagionale) che torna ad accendere i motori a due mesi dal precedente appuntamento in quel di Baku.

Per Câmara, attuale leader della classifica con 207 punti, sarà impossibile resistere agli attacchi degli inseguitori: il pilota ha debuttato in Formula 1 al Gran Premio del Brasile, ha corso anche a Las Vegas ed è stato confermato in Haas anche per gli ultimi due appuntamenti (ha già un contratto con il team statunitense per il 2027).

A giocarsi il titolo saranno quindi Tsolov, Dunne e Minì: il bulgaro potrà amministrare un margine di 11 punti sull’irlandese che, tra i tre, sembra quello più in forma al momento; da Monza in poi è stata dura per l’italiano che cercherà comunque riscatto.

Come guardare il Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1

Tutte le sessioni in diretta del Campionato mondiale 2026 di Formula 1 verranno trasmesse in diretta esclusivamente su Sky e su NOW, il servizio in abbonamento solo online della piattaforma:

L’abbonamento a Sky (pacchetto Sky TV + Sky Sport) ha un costo in offerta di 29,99 euro al mese (anziché 51,90 euro al mese) garantendo una permanenza minima di 18 mesi; l’attivazione ha un costo di 19 euro; clicca qui per maggiori info e per abbonarti.

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Orari (diretta e differite) del Gran Premio del Qatar 2026

Di seguito, invece, riportiamo gli orari (italiani) di tutte le sessioni in pista delle due categorie che prenderanno parte al weekend del Gran Premio del Qatar 2026, ventiduesima (e penultima) tappa della stagione 2026 di Formula 1.

Venerdì 27 novembre 2026 12:00 – Prove Libere di Formula 2 14:30 – Prove Libere 1 di Formula 1 16:00 – Qualifiche di Formula 2 18:00 – Prove Libere 2 di Formula 1

Sabato 28 novembre 2026 15:30 – Prove Libere 3 di Formula 1 17:15 – Gara Sprint di Formula 2 (23 giri o 45 minuti + 1 giro) 19:00 – Qualifiche di Formula 1

Domenica 29 novembre 2026 15:00 – Feature Race di Formula 2 (32 giri o 60 minuti + 1 giro) 17:00 – Gara di Formula 1 (57 giri o 120 minuti)



Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport F1 (canale 207 di Sky o su NOW), mentre le due sessioni principali saranno trasmesse in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre): alle 21:30 di sabato 28 novembre 2026 ci sarà la differita delle Qualifiche; alle 21:30 di domenica 29 novembre 2026 ci sarà la differita della Gara.