Fang Cheng Bao, il marchio di fascia alta di BYD dedicato ai SUV, ha messo in vendita in Cina il Tai 9, un grosso SUV ibrido plug-in che nella versione più costosa nasconde una chicca, ovvero un volante capace di ripiegarsi completamente all’interno della plancia quando l’auto è ferma.

Volanti retrattili di questo tipo si erano visti finora soprattutto nei prototipi esposti ai saloni, di solito per immaginare gli abitacoli delle future auto a guida autonoma, mentre secondo BYD il Tai 9 è la prima auto di serie a offrirne uno ai clienti.

Come funziona il volante che sparisce

A rendere possibile il sistema è lo steer-by-wire, ovvero una tecnologia che elimina il collegamento meccanico tra il volante e le ruote anteriori e sostituisce il classico piantone dello sterzo con dei segnali elettronici, che trasmettono all’impianto di sterzo i movimenti fatti dal guidatore, e questo lascia ai progettisti molta più libertà nel disegnare l’abitacolo, perché il volante non deve più essere fissato a un albero meccanico. È la stessa tecnologia che, come vi avevamo raccontato, Mercedes ha scelto di adottare sulla nuova EQS, anche se in quel caso per montare un volante a cloche.

Sul Tai 9 il volante ruota di circa 180 gradi su una cerniera nascosta e poi scompare in un vano ricavato nella plancia, con un’operazione che richiede una decina di secondi. Una volta riposto, il vano viene chiuso da una copertura e dalla plancia si può estrarre anche un piccolo tavolino, così che lo spazio davanti al guidatore diventi più libero e utilizzabile.

Secondo BYD, con il volante ritirato diventa utilizzabile circa l’80% dello spazio del posto di guida, e il meccanismo è stato progettato per resistere fino a 80.000 cicli di apertura e chiusura. Per muoverlo l’azienda usa un motore elettrico sviluppato all’interno del proprio programma dedicato ai robot umanoidi, come spiegato durante la presentazione.

Il volante, specifichiamo, si ritira soltanto quando il SUV è fermo, e non ha niente a che fare con la guida senza mani o con la guida autonoma.

Per questo anche il sedile del guidatore può reclinarsi fino a 165 gradi, mentre tra le dotazioni ci sono i rivestimenti in pelle Nappa e uno schermo pieghevole per l’intrattenimento dei passeggeri della seconda fila.

È un approccio sempre più comune tra i costruttori cinesi, come avrete potuto notare anche dalle nostre pagine, che puntano molto sul comfort, sull’intrattenimento e sulle comodità a bordo per convincere i clienti, e che trattano i grossi SUV quasi come piccoli spazi abitabili, oltre che come mezzi per spostarsi.

Il momento scelto da BYD non è casuale, perché dal 1° luglio 2026 in Cina è in vigore una versione aggiornata della normativa nazionale sui sistemi di sterzo, che non richiede più un collegamento meccanico tra il volante e le ruote, a patto che i sistemi steer-by-wire rispettino precisi requisiti di ridondanza e di sicurezza in caso di guasto.

Com’è fatto il Fang Cheng Bao Tai 9

Volante a parte, il Tai 9 è un SUV ibrido plug-in a sei posti, disposti su tre file nella configurazione 2+2+2, ed è il primo modello costruito sulla nuova piattaforma ibrida DMS di BYD. È lungo 5.270 mm e ha un passo di 3.130 mm.

Il sistema di propulsione combina un motore turbo benzina da 1,5 litri con due motori elettrici, uno sull’asse anteriore e uno su quello posteriore, per una potenza complessiva di 400 kW, cioè circa 536 CV, e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 4,8 secondi.

La batteria è una Blade di seconda generazione da 66,48 kWh, che secondo BYD garantisce fino a 310 km di autonomia in modalità solo elettrica nel ciclo WLTC e supporta la ricarica rapida Flash Charging dell’azienda, con cui si può passare dal 10% al 97% in circa nove minuti. Tra le altre dotazioni ci sono le ruote posteriori sterzanti, i sensori LiDAR e il sistema di assistenza alla guida God’s Eye B di BYD.

Prezzi e disponibilità

In Cina il Fang Cheng Bao Tai 9 è disponibile in tre versioni:

versione base, 279.900 yuan (circa 41.900 dollari);

(circa 41.900 dollari); versione intermedia, 299.900 yuan (circa 44.900 dollari);

(circa 44.900 dollari); versione Foldable Smart Cabin, 329.900 yuan (circa 49.400 dollari).

Il volante retrattile è riservato soltanto all’ultima, la più costosa, e per ora BYD non ha annunciato piani per portare il Tai 9 fuori dalla Cina.

Il fratello minore Tai 7, invece, è già venduto all’estero con il nome di BYD Ti7, lo stesso modello che un tribunale olandese ha appena vietato nell’Unione Europea per la somiglianza con la Land Rover Defender.