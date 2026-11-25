Soltanto una decina di giorni fa il tribunale dell’Aia aveva dato ragione a BYD nella prima fase della causa con Jaguar Land Rover, ordinando al gruppo britannico di distruggere i documenti sequestrati la scorsa estate negli uffici olandesi del costruttore cinese, ma nelle scorse ore la situazione si è completamente ribaltata.

Lo stesso tribunale ha infatti vietato a BYD di vendere e produrre il SUV Ti7 in tutta l’Unione Europea, stabilendo che il suo design viola un modello registrato della Land Rover Defender.

Se BYD non dovesse rispettare il divieto, rischierebbe una penale di 100.000 euro al giorno, fino a un massimo di 10 milioni di euro, e la notizia non è piaciuta ai mercati, visto che lunedì le azioni di BYD alla borsa di Hong Kong sono arrivate a perdere fino al 4%, per poi chiudere la giornata in calo dell’1,9%.

Perché il giudice ha dato ragione a Land Rover

La decisione è arrivata venerdì 20 novembre dal giudice dei provvedimenti d’urgenza del tribunale distrettuale dell’Aia, nell’ambito di un procedimento sommario avviato da JLR contro 11 società del gruppo BYD. Jaguar Land Rover aveva presentato sei modelli di design registrati nell’Unione Europea, ma al giudice ne è bastato uno soltanto, il numero 005248580-0004, registrato nell’aprile del 2018 e relativo all’attuale Defender 110, che internamente viene chiamata L663.

Stando alla sentenza, gli elementi che caratterizzano quel design sono le “spalle” arrotondate, gli angoli smussati, il pannello distintivo sul montante posteriore, i passaruota arrotondati, la linea continua dei finestrini e la silhouette complessiva, e secondo il tribunale sulla Ti7 si ritrovano tutti quanti.

BYD si è difesa sostenendo che fari, griglia, paraurti, cofano e profilo laterale sono diversi, ma per il giudice queste differenze, prese singolarmente o tutte insieme, non bastano a dare a un “utilizzatore informato”, cioè a chi conosce bene il settore e i prodotti di quel tipo, un’impressione complessivamente diversa.

Il tribunale ha anche stabilito che la Ti7 è molto più vicina alla Defender che ad altri SUV squadrati del passato, come la Ford Flex, la Jeep Wrangler o la Mercedes Classe G.

L’aspetto forse più curioso della vicenda è che la Ti7 nell’Unione Europea non è in vendita, e davanti al giudice BYD ha spiegato di non avere “piani concreti” per lanciarla nei Paesi dell’Unione e che, al momento, il SUV si può ordinare soltanto nel Regno Unito.

Il tribunale, però, non ha ritenuto sufficiente questa difesa, dal momento che, per stessa ammissione di BYD, la configurazione a sette posti è stata sviluppata pensando al Regno Unito e all’Europa, un video promozionale presentava la Ti7 come il primo SUV a sette posti “in Europa” e, soprattutto, BYD non si è impegnata a tenerla fuori dal mercato europeo. Per il giudice tutto questo basta a configurare il rischio concreto di una violazione.

Le società europee del gruppo, quindi, non potranno più importare, produrre, offrire, vendere, immagazzinare o fornire la Ti7, con il divieto che entrerà in vigore una settimana dopo la notifica formale della sentenza. Il provvedimento riguarda anche la filiale ungherese di BYD, perché secondo il giudice non si può escludere che la Ti7 venga prodotta nel nuovo stabilimento di Szeged, dove, come vi avevamo raccontato, l’azienda ha già avviato la produzione sperimentale.

Diverso il discorso per il Regno Unito, perché il tribunale olandese ha spiegato di non avere giurisdizione su BYD UK e ha respinto le richieste di JLR relative ai modelli registrati nel Paese. Le consegne britanniche, quindi, restano confermate per gennaio 2027.

Quello inglese, peraltro, è l’unico mercato europeo in cui BYD ha effettivamente aperto gli ordini della Ti7, proposta a 47.995 sterline, circa 24.000 sterline in meno rispetto alle 71.840 sterline chieste per la Defender 110 ibrida plug-in.

Le reazioni di BYD e Jaguar Land Rover

BYD ha fatto sapere di essere “in forte disaccordo” con la sentenza e ha annunciato ricorso, spiegando che la Ti7 “è il risultato del lavoro di progettazione indipendente di BYD e non viola nessuno dei diritti di JLR“.

Jaguar Land Rover, invece, si è limitata a dire all’agenzia AFP di proteggere la propria proprietà intellettuale e di intraprendere azioni legali quando lo ritiene necessario.

Cosa succederà adesso

BYD ha quattro settimane di tempo per presentare ricorso, ma nel frattempo il divieto resta in vigore, mentre JLR, dal canto suo, ha sei mesi per avviare una causa vera e propria nel merito, altrimenti BYD potrà chiedere che l’ingiunzione venga revocata.

Tra l’altro non è finita qui, perché Jaguar Land Rover ha aperto anche un secondo procedimento a Rotterdam, dove contesta a BYD la violazione del diritto d’autore e la cosiddetta “imitazione servile”, con un’udienza fissata per mercoledì 25 novembre.

È bene ricordare che tutta la vicenda è cominciata ad agosto, quando JLR aveva fatto perquisire dagli ufficiali giudiziari gli uffici olandesi di BYD a Schiedam e Hoofddorp.

In seguito il tribunale aveva ordinato a JLR di distruggere tutto il materiale sequestrato, sostenendo che i documenti interni di BYD non le servissero per dimostrare la violazione del design, e i fatti gli hanno dato ragione, visto che a Jaguar Land Rover è bastato il solo modello registrato per ottenere il divieto.