1Password, uno dei gestori di password più diffusi, ha confermato di aver subito un attacco informatico in cui qualcuno è riuscito ad accedere ai suoi sistemi interni e a copiare alcune informazioni sugli account di una parte dei clienti, tra cui nomi e indirizzi email usati per accedere al servizio.

L’azienda lo ha spiegato in un post pubblicato mercoledì sul proprio blog, nel quale assicura che le casseforti digitali in cui gli utenti conservano password e altri dati riservati non sono state toccate. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Come è avvenuto l’attacco e quali dati sono stati copiati

Secondo la ricostruzione di 1Password, tutto è cominciato il 19 novembre, quando l’azienda ha iniziato a indagare su alcuni segnali che facevano pensare a un accesso non autorizzato all’account GitHub aziendale di un dipendente.

GitHub è la piattaforma su cui molte aziende conservano e gestiscono il codice dei propri software, e attraverso quell’account l’autore dell’attacco ha potuto vedere il codice sorgente e inserire del codice malevolo nei servizi di backend, cioè i sistemi che fanno funzionare il servizio dietro le quinte. In questo modo è riuscito a scaricare le informazioni sugli account.

Oltre a questi dati, l’autore dell’attacco ha copiato codice sorgente da repository privati e ha avuto accesso al sistema CI/CD dell’azienda, l’infrastruttura usata per compilare, testare e distribuire i software. Quel sistema contiene alcune credenziali legate all’infrastruttura, e 1Password dice di averle già cambiate o revocate tutte.

1Password non ha detto quante persone siano coinvolte, limitandosi a parlare di “una parte” dei suoi utenti, ma ha elencato con precisione le informazioni che sono state copiate:

nomi e indirizzi email;

identificativi degli account e degli utenti, data di creazione dell’account e data dell’ultimo accesso;

chiavi pubbliche, che sono pubbliche per definizione e secondo l’azienda non hanno alcun impatto sulla sicurezza;

parametri del protocollo Secure Remote Password, il sistema con cui viene verificata la password senza trasmetterla, che non possono essere usati per accedere agli account;

token presenti in alcuni link inviati via email per inviti, configurazione degli account e recupero dell’accesso;

altri metadati non riservati legati all’architettura interna del servizio, come numeri di versione e identificativi dei file.

Per quanto riguarda i token degli inviti e del recupero, 1Password spiega che da soli non bastano per entrare in un account, perché serve anche l’accesso tramite SSO oppure un codice di verifica inviato all’indirizzo email registrato. L’azienda aggiunge di non aver trovato prove di account presi in controllo usando quei token, e di aver avvisato il piccolo numero di utenti che avevano ancora un invito in sospeso.

Cosa non è stato toccato

La parte più importante riguarda le casseforti, i vault in cui gli utenti salvano password, note e altri dati, e su questo 1Password scrive che nessuno ha avuto accesso alle casseforti dei clienti, che restano al sicuro, e che non sono state coinvolte nemmeno le chiavi che le proteggono, le chiavi di recupero degli account, le app e le estensioni per i browser.

L’azienda ricorda inoltre di non conservare né la password principale degli account né la Secret Key, il codice segreto che viene generato al momento della registrazione e che, insieme alla password, serve per decifrare i dati. È proprio questo sistema a doppia chiave, di cui avevamo parlato nella nostra guida a 1Password, a fare in modo che i contenuti delle casseforti restino illeggibili anche per l’azienda stessa.

Cosa ha fatto 1Password e cosa devono fare gli utenti

Dopo aver scoperto l’attacco, 1Password ha disattivato l’account GitHub compromesso, revocato le credenziali rubate e rafforzato i controlli sui propri sistemi interni, aggiungendo nuovi strumenti per individuare attività sospette. Per precauzione ha anche reso più robusti i codici di verifica usati negli inviti e nelle email di recupero, che passano da sei cifre a dieci caratteri alfanumerici, e ha chiesto a esperti di sicurezza esterni di verificare che l’attacco fosse stato contenuto.

Secondo l’azienda gli utenti non devono cambiare nulla nei propri account, ma è il caso di fare attenzione ai tentativi di phishing, perché chi ha in mano nomi e indirizzi email può usarli per costruire email, messaggi o telefonate credibili che sembrano arrivare da 1Password, soprattutto se parlano di inviti o di recupero dell’account.

1Password ricorda che non chiederà mai la password dell’account o la Secret Key, che vanno inserite soltanto nell’app ufficiale o sul sito ufficiale, e invita a segnalare qualsiasi comunicazione sospetta scrivendo a support@1password.com.