Una giuria federale statunitense ha riconosciuto HUAWEI colpevole di cospirazione finalizzata al furto di segreti commerciali e frode bancaria, al termine di un lungo processo celebrato a Brooklyn, New York. Il verdetto rappresenta un nuovo capitolo nella complessa vicenda giudiziaria che coinvolge il colosso tecnologico cinese e il governo degli Stati Uniti, ma presenta anche un’importante distinzione: l’azienda è stata assolta dalle accuse più gravi legate alla legge RICO, normalmente utilizzata nei procedimenti contro la criminalità organizzata.

HUAWEI è stata giudicata colpevole per 10 dei 12 capi d’accusa complessivi, la società potrebbe ora andare incontro a sanzioni economiche potenzialmente miliardarie, con la quantificazione della pena prevista per settembre 2027. Gli avvocati dell’azienda hanno già annunciato l’intenzione di presentare ricorso, contestando le conclusioni raggiunte dalla giuria.

HUAWEI colpevole di furto di segreti commerciali, ma arriva l’assoluzione dalle accuse RICO

Le contestazioni nei confronti di HUAWEI risalgono al 2019, quando il Dipartimento dio Giustizia statunitense avviò un procedimento penale accusando l’azienda di aver sottratto proprietà intellettuale e informazioni riservate a concorrenti e partner commerciali. Nel corso degli anni le accuse sono state ampliate, fino ad arrivare al processo iniziato lo scorso settembre presso il tribunale federale del distretto orientale di New York.

Secondo i pubblici ministeri, HUAWEI avrebbe messo in piedi un sistema ripetuto di appropriazione di tecnologie altrui, arrivando anche a violare le sanzioni statunitensi attraverso attività commerciali in Paesi come Iran e Corea del Nord. L’azienda sarebbe inoltre ricorsa a dichiarazioni false nei confronti di funzionari governativi e istituti bancari americani per nascondere queste attività.

Tra gli episodi portati all’attenzione della giuria figurano la vendita di router contenenti codice sorgente copiato da un concorrente e alcuni comportamenti attribuiti a dipendenti HUAWEI durante eventi di settore. In un’occasione, un lavoratore avrebbe fotografato di nascosto i circuiti interni di un dispositivo di rete esposto nello stand di un’altra società durante una fiera a Chicago; in un altro caso, un dipendente avrebbe sottratto un braccio robotico dal laboratorio di un concorrente per fotografarlo e prenderne le misure.

Tra le aziende che sarebbero state coinvolte nelle vicende contestate figurano Cisco Systems, Motorola Solutions, T-Mobile, Quintel USA e Fujitsu. Secondo l’accusa, inoltre, le condotte illecite non sarebbero state semplicemente iniziative isolate di singoli dipendenti, ma avrebbero coinvolto anche i livelli più alti della dirigenza.

La giuria, tuttavia, ha assolto HUAWEI dall’accusa di associazione a delinquere finalizzata al racket prevista dalla legge RICO, oltre che da quella di cospirazione per ostacolare la giustizia. Si tratta di un risultato importante per la difesa, che ha descritto le assoluzioni come una smentita della ricostruzione del governo statunitense, secondo cui l’intera cultura aziendale sarebbe stata fondata su furti, imbrogli e menzogne.

L’avvocato Brian Heberling ha sostenuto che i procuratori avrebbero utilizzato episodi isolati, attribuiti ad alcuni degli oltre 200.000 dipendenti dell’azienda, per costruire una narrazione più ampia di una grande cospirazione. HUAWEI, dal canto suo, ha ribadito di aver sempre rispettato la proprietà intellettuale e di aver adottato provvedimenti nei confronti dei dipendenti responsabili di comportamenti scorretti.

In una dichiarazione pubblicata il 25 novembre, la società ha accolto con favore l’assoluzione dalle accuse RICO, sostenendo che le contestazioni relative ai segreti commerciali riguardassero cinque controversie civili già risolte nel corso degli ultimi vent’anni. HUAWEI ha inoltre sottolineato che nessun tribunale l’avrebbe mai ritenuta responsabile di appropriazione indebita intenzionale di proprietà intellettuale né condannata al pagamento di danni per questo tipo di condotta.

La società ha comunque ribadito di considerare prive di fondamento giuridico e fattuale anche le restanti accuse, annunciando che esaminerà attentamente i verdetti e intraprenderà tutte le azioni legali necessarie per difendere i propri interessi. L’intenzione di presentare ricorso era stata confermata anche dal suo avvocato al termine del processo.

Le conseguenze per HUAWEI e il rapporto già complicato con gli Stati Uniti

Al momento non è semplice stabilire quale impatto concreto avrà il verdetto sulle attività internazionali di HUAWEI. L’azienda non può già da anni vendere le proprie apparecchiature agli operatori di telefonia mobile statunitensi per ragioni legate alla sicurezza nazionale ed è stata sottoposta a restrizioni anche da parte di altri Paesi occidentali, tra cui Canada e Regno Unito.

La nuova condanna potrebbe comunque avere conseguenze economiche considerevoli: HUAWEI rischia infatti di dover pagare miliardi di dollari di sanzioni, anche se l’importo effettivo sarà stabilito soltanto con la sentenza prevista per settembre 2027. Nel frattempo, negli Stati Uniti potrebbe proseguire anche il controllo sulle modalità con cui le aziende cinesi operano nonostante le restrizioni commerciali. Nel 2025, per esempio, la Federal Communications Commission aveva avviato un’indagine per verificare se HUAWEI, ZTE e China Telecom stessero aggirando i divieti esistenti.

Tutto questo non sembra però aver fermato la crescita internazionale del gruppo, HUAWEI continua a commercializzare smartphone e apparecchiature per le telecomunicazioni in numerosi mercati e negli ultimi anni ha rafforzato la propria presenza anche nel settore dei semiconduttori, diventando un’alternativa importante in Cina ai chip di aziende come NVIDIA, soprattutto in un momento in cui la domanda legata all’intelligenza artificiale continua ad aumentare.

Nella propria dichiarazione, HUAWEI ha ricordato di operare in oltre 170 Paesi e regioni, di possedere più di 165.000 brevetti attivi e di aver investito complessivamente oltre 270 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo dal 2007. L’azienda attribuisce i propri risultati a quasi quarant’anni di investimenti, innovazione e attenzione alla qualità, ribadendo l’impegno a garantire continuità operativa e a proseguire lo sviluppo tecnologico.

La vicenda si inserisce in un rapporto già particolarmente teso tra Washington e Pechino, con le accuse giudiziarie che si intrecciano alle restrizioni commerciali e alla competizione tecnologica. Resta da capire se la condanna avrà conseguenze più ampie sulle attività di HUAWEI e, soprattutto, quale sarà l’esito del ricorso annunciato dalla società.