Huawei ha presentato il Sense G1, il suo primo dispositivo pensato per misurare il glucosio 24 ore su 24 e per segnalare cinque tipi di anomalie. L’annuncio arriva dalla Cina, dove il sensore è già in preordine e sarà in vendita dall’11 dicembre.

Un bottone da 1,5 grammi che si applica con una pressione

A vederlo sembra un piccolo bottone bianco, con una forma che ricorda da vicino un AirTag a cui fosse stato sovrapposto uno strato trasparente. Pesa appena 1,5 grammi, è spesso 2,9 millimetri e misura 2,08 centimetri di centimetri di diametro: dimensioni che spiegano perché sotto i vestiti passi praticamente inosservato. All’interno ci sono un ago nascosto e un trasmettitore, che permettono di tracciare l’andamento della glicemia nell’arco della giornata e di leggere in un colpo solo come sono cambiati i valori. Per applicarlo basta aprire il coperchio e premere sulla pelle, senza altre manovre.

Con la certificazione IPX8 può restare addosso in piscina, sotto la doccia o durante l’allenamento. L’autonomia dichiarata è di 16 giorni, il primo dato è disponibile 30 minuti dopo l’attivazione, gli aggiornamenti arrivano ogni minuto e non c’è nulla da calibrare a mano. Il sensore comunica via Bluetooth 5.3 con iPhone, smartphone Android, telefoni Huawei con HarmonyOS e smartwatch Huawei; sugli orologi dell’azienda, per leggere la glicemia, basta alzare il polso.

Precisione certificata e report personalizzati

L’NMPA, l’autorità regolatoria cinese, lo riconosce come dispositivo medico di Classe III, e il suo MARD, l’indice che esprime quanto le misurazioni si discostano dai valori di riferimento, è del 7,06%. Alla sperimentazione clinica hanno partecipato quattro ospedali. Gli avvisi riguardano cinque situazioni: glicemia alta, glicemia bassa, ipoglicemia grave, salita rapida e discesa rapida dei valori.

Dopo dieci giorni d’uso il Sense G1 ricostruisce un report completo, con una panoramica multidimensionale dell’andamento glicemico, il registro dei pasti e consigli costruiti sul profilo della persona. Si possono consultare anche i valori dei familiari. Secondo quanto riferito dal vicepresidente di Huawei Bruce Lee, lo sviluppo è durato quasi tre anni, più a lungo di qualunque altro prodotto dell’azienda.

Quanto costa e dove si potrà comprare

Il prezzo in promozione è di 299 yuan, mentre il listino è fissato a 329 yuan. Le prenotazioni sono già aperte e la commercializzazione comincia l’11 dicembre. Per ora il mercato di riferimento resta la Cina: Huawei non ha annunciato piani per altri Paesi e una futura vendita in Europa richiederebbe comunque una certificazione medica locale.