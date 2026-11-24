Huawei ha presentato oggi il Watch Air, il suo smartwatch più sottile di sempre: appena 6,9 mm di spessore e circa 27 grammi di peso. Debutterà sul mercato il 4 dicembre, per ora soltanto in Cina.

Un unibody in titanio da 6,9 mm

Tutto ruota intorno allo spessore. Il corpo misura 43,1 × 39,2 × 6,9 mm e deriva da un’architettura interna ridisegnata, con scheda madre, sensori e schermo riorganizzati per stare dentro una cornice sottile senza sacrificare il pannello. Huawei parla del primo orologio con scocca unibody in lega di titanio lucido, abbinata al titanio TC4 per resistere agli urti. Vanno tenute a mente due precisazioni: i 6,9 mm sono misurati senza la sporgenza dei sensori posteriori, quindi al polso l’orologio risulta un po’ più spesso, e i 27 grammi riguardano il solo corpo, cinturino escluso. Le colorazioni disponibili sono nero, argento e oro, con diversi cinturini abbinabili.

Il design curva sui quattro lati, con corona rotante e tasto multifunzione sul fianco destro, mentre i bordi dello schermo si fermano a 1,4 mm e lasciano una superficie quasi tutta utile. Il pannello è un LTPO AMOLED da 1,92 pollici (circa 4,9 cm in diagonale) con risoluzione 480 × 408 pixel, frequenza di aggiornamento a 60 Hz e luminosità di picco di 3500 nit, pensata per restare leggibile sotto il sole diretto. Sotto la scocca c’è una batteria da 350 mAh con ricarica wireless rapida, costruita con una cella irregolare a strati ad alto contenuto di silicio. Secondo l’azienda bastano 10 minuti di ricarica per arrivare a una giornata intera di utilizzo, mentre l’autonomia dichiarata raggiunge i 5 giorni.

Salute, sport e connettività

Sul fronte del benessere il Watch Air offre controlli rapidi della salute, monitoraggio del battito, analisi ECG, rilevamento automatico dell’ossigeno nel sangue e della temperatura corporea, oltre al controllo del sonno con individuazione delle apnee. Ci sono poi rilevazione delle aritmie da onda pulsatoria, monitoraggio dello stress, salute emotiva, esercizi di respirazione e rilevazione delle cadute con funzione SOS. Il dispositivo è integrato con attività di ricerca su acido urico alto, glicemia, cuore, vasi sanguigni, salute femminile, emozioni multidimensionali e coronaropatia. Le funzioni di monitoraggio ricalcano da vicino quelle della serie Huawei Watch 6.

Le modalità per l’attività fisica sono più di 110, dal nuoto in piscina e in acque libere al trail running, dalla corsa indoor e outdoor al ciclismo, fino al core training, all’allenamento con i pesi e al micro-esercizio con interpretazione sportiva basata sull’intelligenza artificiale. Per il golf ci sono la modalità driving range, la modalità campo e la mappa del percorso. La protezione è affidata alle certificazioni 5ATM e IP6X, e a bordo trovano posto microfono e altoparlante. Per le connessioni ci sono Bluetooth 6.0, NFC, navigazione satellitare con ricerca offline e posizionamento a doppia frequenza GPS L1+L5, supportato da GLONASS, Beidou, GALILEO, QZSS e NavIC. Il sistema operativo è HarmonyOS, con collegamento a telefoni, tablet e cuffie Huawei per notifiche, sincronizzazione dei dati sulla salute e controllo dei dispositivi abbinati.

Quanto costa e quando arriva

In Cina il listino parte da 2499 yuan per la versione con cinturino in fluoroelastomero, sale a 2699 yuan per il composito intrecciato in similpelle e arriva a 2999 yuan per il cinturino Milanese. I preordini sono già aperti e la vendita comincia il 4 dicembre. Convertendo questi importi al cambio attuale si ottengono indicativamente 320 euro per la versione base, 345 euro per quella in similpelle e 385 euro per la Milanese, ma restano stime: per l’Italia e per l’Europa non esiste ancora un listino ufficiale, e Huawei non ha comunicato né un lancio globale né i prezzi per gli altri mercati.