Il Black Friday di LEGO non è un singolo giorno: sul sito ufficiale la festa parte con il weekend Insiders del 21 e 22 novembre, prosegue con i prezzi riservati ai soci fino al 26 e arriva al Black Friday vero e proprio, dal 27 al 30 novembre, con la chiusura del Cyber Monday. Per orientarvi abbiamo preparato una selezione dei set che LEGO suggerisce per questo periodo, divisi per tipo di costruttore, dai più piccoli ai collezionisti adulti, dagli appassionati di sport al conto alla rovescia di Natale. In più trovate i quattro set protagonisti delle promo (Dragon Ball, Quartiere veneziano, Godzilla e The X-Files) e tutti gli omaggi, i punti doppi e le date da segnare.
Una precisazione importante: al momento in cui scriviamo, LEGO non ha ancora pubblicato gli sconti del Black Friday, che partono dal 27 novembre. Quello che trovate qui sotto è ciò che risulta ufficialmente sul sito. I prezzi indicati sono quelli attuali di listino e, come scrive LEGO nei termini, le promozioni possono essere modificate o annullate in qualsiasi momento.
Il calendario delle promo LEGO
- Fino al 20 novembre: omaggio Taxi acquatico veneziano (40898) con il Quartiere veneziano; omaggio Ristoranti del mondo: Giappone (40906) per gli Insiders con una spesa da 180€.
- 21 e 22 novembre: weekend LEGO Insiders, con doppi punti e due omaggi riservati ai soci.
- Dal 21 al 26 novembre: prezzo Insiders su set selezionati, applicato dopo l’accesso al proprio account.
- Dal 27 al 30 novembre: Black Friday e Cyber Monday, con l’omaggio Godzilla dal 27.
Per piccoli e giovani costruttori
Per i bambini, dal prescolare alle prime costruzioni complesse, ci sono set a tema Disney, DUPLO, Friends e un treno telecomandato.
|LEGO® Disney™ – Divertimento in spiaggia con Lilo e Stitch
Età: 4+
Una vivace scena da spiaggia hawaiana con negozio di tavole da surf, chiosco del ghiaccio tritato, palco e astronave a dondolo. Le minifigure di Lilo e Stitch invitano a inventare avventure, allenando motricità fine e fantasia.
|LEGO® DUPLO® – Rampe creative 3 in 1 con veicoli
Età: 3+
Si costruiscono rampe diverse per far gareggiare i veicoli, oppure un percorso con anello e salto per le due auto da corsa incluse. Aiuta percezione spaziale, problem solving e riconoscimento dei colori.
|LEGO® DUPLO® – Scatola creativa Frozen con Elsa e Olaf
Età: 2+
37 mattoncini dalle tonalità ghiacciate ispirate a Frozen e le minifigure di Elsa e Olaf. I più piccoli possono organizzare una merenda o costruire un albero decorato con un fiocco di neve.
|LEGO® DUPLO® – Treno dei numeri, impariamo a contare
Età: 1½+
Un trenino colorato con 10 mattoncini numerati da caricare e scaricare dai vagoni e 3 minifigure DUPLO. I bambini allineano i numeri o li impilano, sviluppando le prime capacità di conteggio.
|LEGO® Friends – Valigetta creativa Casa delle bambole
Età: 6+
Una casa delle bambole che si richiude in una valigetta trasportabile con 8 stanze personalizzabili. Ci sono le minifigure di Liann e Nova, arredi e accessori come un ombrellone e un controller per videogiochi.
|LEGO® City Trains – Treno passeggeri espresso
Età: 7+
Una locomotiva ad alta velocità telecomandata con luci anteriori regolabili e tecnologia LEGO® Powered Up, una carrozza ristorante e una carrozza passeggeri con tetto removibile. Include banchina accessibile, 24 pezzi di binario e 6 minifigure.
Per gli amanti degli animali
Tre set per chi ama cani e animali, dal 3 in 1 più accessibile al grande cucciolo da esposizione.
|LEGO® Creator 3 in 1 – Adorabili animali: cagnolino giocoso
Età: 8+
Con un solo set si costruiscono 3 animali: un cucciolo di cane con collare, osso e ciotola, uno scoiattolo con la ghianda e un’anatra nello stagno. Le parti sono snodabili e l’app LEGO® Builder permette di ruotare i modelli in 3D.
|LEGO® Creator 3 in 1 – Animali marini: meravigliosi delfini
Età: 9+
Una coppia di delfini su un’onda, un cavalluccio marino su un piedistallo oppure un granchio con piante e medusa. Tutti i modelli hanno elementi snodabili e si prestano a diventare elementi d’arredo.
|LEGO® Icons – Cucciolo di Golden Retriever
Età: 18+
Un cucciolo di Golden Retriever con testa, orecchie, coda e zampa anteriore snodabili. La bocca si apre e mostra i denti e una linguetta rosa rimovibile, mentre il collare con medaglietta completa il modello.
Per i fan di musica e tendenze
Dal film Netflix del momento al primo bouquet LEGO firmato da un’artista.
|LEGO® KPop Demon Hunters™ – Derpy la tigre e Sussie la gazza
Età: 9+
Il film Netflix KPop Demon Hunters diventa mattoncini con la tigre Derpy e la gazza Sussie. La tigre ha due espressioni intercambiabili, un vano segreto nella testa e articolazioni snodabili; Sussie si posiziona sulla sua schiena.
|LEGO® Editions – Bouquet di fiori di Olivia Rodrigo
Età: 9+
È il primo bouquet LEGO firmato da un’artista. I fiori nella palette viola tipica di Olivia Rodrigo sono arricchiti da dettagli che raccontano il suo percorso artistico, da esporre in cameretta o in libreria.
Per un viaggio tra mondi fantastici
Star Wars, One Piece, Ninjago e Marvel: i set a tema cinema, serie e fumetti.
|LEGO® Star Wars™ – Grogu™ (apprendista Mandaloriano)
Età: 10+
Il set da costruzione ed esposizione che ricrea Grogu nella sua armatura, come appare in The Mandalorian and Grogu. Una leva ruota la testa e nella bisaccia c’è un biscotto blu.
|LEGO® ONE PIECE – La nave da guerra di Garp
Età: 9+
Ispirata alla serie live action Netflix, ha 5 vele, una bandiera e un ponte apribile che rivela sala mappe, ufficio di Garp e un mercato ricco di dettagli. Include 8 minifigure tra cui Zoro, Nami, Usopp, Tashigi, Helmeppo, Garp e Koby.
|LEGO® NINJAGO® – Zilvar e Grimtak la Bestia Drago
Età: 7+
Ispirato alla quarta stagione di NINJAGO La rivolta dei draghi, include la bestia Grimtak con zanne, zampe snodabili e sella, e tre minifigure: Kai, Nya con la spada dorata e il malvagio Zilvar.
|LEGO® Marvel – Scontro epico Spider-Man vs Hulk
Età: 8+
Ricrea il grattacielo di Spider-Man: Brand New Day, con la facciata che esplode toccando una leva e rivela Hulk. Include le minifigure di Spider-Man, Tarantula, Scorpion, Boomerang e del venditore di hot dog, più un’area parco con carretto apribile.
Per gli appassionati di sport
Calcio e motori: un pallone da collezione con stadio nascosto, una Speed Champions e il casco di Senna.
|LEGO® Editions – Pallone da calcio
Età: 10+
Un pallone da collezione in scala quasi 1:1 rispetto a quello ufficiale, con elementi Technic e 6 dischi decorativi esterni. Dentro si nasconde un piccolo stadio: con un pulsante parte la scena della premiazione, con calciatori, fuochi d’artificio e trofeo dorato.
|LEGO® Speed Champions – Ferrari 499P
Età: 9+
Riproduce i dettagli della Ferrari 499P, l’auto Endurance del Cavallino Rampante, con abitacolo ribassato, alettone, ampia presa d’aria sul tetto e gomme Michelin stampate. Include il pilota in tuta Ferrari.
|LEGO® Editions – Casco di Ayrton Senna
Età: 14+
Un omaggio al campione di Formula 1 con la livrea gialla e verde ispirata alla bandiera brasiliana e molti loghi degli sponsor. Include la minifigure di Senna con la maglietta del personaggio Senninha e una targa con la sua firma.
Per i collezionisti adulti
I set più grandi e da esposizione: Pokémon, Klimt, girasoli e PlayStation.
|LEGO® Pokémon™ – Momenti Allenatore iconici: Poké Ball
Età: 18+
Una grande Poké Ball da collezione su base erbosa. Aprendola si scoprono una scena di battaglia e il laboratorio del Professor Oak, con le minifigure di Red, del Professore e di una Escursionista, più le prime minifigure LEGO di Pikachu ed Eevee.
|LEGO® Art – Gustav Klimt: Il Bacio
Età: 18+
Il set LEGO Art Masterpiece più grande mai realizzato, sviluppato con il Museo Belvedere di Vienna dove è custodito l’originale. Texture sovrapposte, spirali, fiori ed elementi dorati metallizzati reinterpretano l’opera in tre dimensioni.
|LEGO® Botanicals – Bouquet di girasoli
Età: 18+
6 girasoli in diverse fasi di fioritura, da un bocciolo a due fiori completamente aperti, più 4 steli di eucalipto. Petali e steli regolabili permettono di cambiare la composizione.
|LEGO® PlayStation™
Età: 18+
Riproduce in scala 1:1 la sagoma grigia della PlayStation originale e il suo primo controller, con pulsanti Open e Power funzionanti. Aprendo la console si scoprono due diorami ispirati a Gran Turismo (1997) e Ape Escape (1999).
Per il conto alla rovescia delle feste
I calendari dell’Avvento 2026 dei vari temi.
|LEGO® Friends – Calendario dell’Avvento 2026
Età: 6+
Costruzioni a sorpresa dedicate a Heartlake City in versione invernale, con scene festive e personaggi a tema animali, per un piccolo gioco al giorno.
|LEGO® | Disney Princess – Calendario dell’Avvento 2026
Età: 5+
Include le mini-doll di Ariel, Cenerentola, Moana e Mulan con i loro amici animali. Alcune porte nascondono costruzioni come un pianoforte, un castello di panpepato o un caminetto, e la scatola diventa un gioco da tavolo per un massimo di 8 persone.
|LEGO® City – Calendario dell’Avvento 2026
Età: 5+
Costruzioni a tema invernale e 7 minifigure, tra cui tre elfi, Babbo Natale in versione casual e in uniforme, la Signora Claus e un pupazzo di neve con maglione natalizio.
|LEGO® Star Wars™ – Calendario dell’Avvento 2026
Età: 6+
Ispirato a The Mandalorian, include le minifigure di Grogu e IG-11 e costruzioni a sorpresa che ricreano veicoli e personaggi della saga.
|LEGO® Marvel – Calendario dell’Avvento 2026
Età: 7+
Per gli appassionati di supereroi, con 6 minifigure tra cui un Wolverine esclusivo con maglione natalizio e un inedito Dr. Doom in versione fumetto, più due rari elementi a forma di bastoncino di zucchero.
Per portare ovunque lo spirito del natale
Decorazioni, set da esposizione e idee regalo a tema natalizio.
|LEGO® Icons – Casa festiva
Età: 18+
Ispirato a Jingle Bells, riproduce una casa innevata con portico decorato, campanelle dorate, slitta trainata da un cavallo e un albero illuminato. All’interno ci sono calze, bastoncini di zucchero, regali e una torta di zucca.
|LEGO® – Buddy l’elfo
Età: 12+
Per i fan del film natalizio, un modello da 713 pezzi con dettagli scenografici come una buffa pulcinella di mare artica, bastoncini di zucchero e una bottiglia di sciroppo d’acero.
|LEGO® – Grande Minifigure della Signora Claus
Età: 10+
La versione maxi della compagna di Babbo Natale, con testa, braccia e mani snodabili per creare pose diverse. Pensata per arredare il soggiorno durante le feste.
|LEGO® – Selezione di Decorazioni Natalizie 2
Età: 6+
Permette di realizzare 4 addobbi fai-da-te, tra cui un abete con dettagli fosforescenti, la Signora Claus, Claus il gatto e un bastoncino di zucchero. Ideale anche come idea regalo.
|LEGO® – Avventura sulla slitta di Babbo Natale
Età: 9+
Una scena festosa con Babbo Natale e la Signora Claus nella notte della Vigilia, completa di slitta e renne.
|LEGO® – Conto alla rovescia festivo di Babbo Natale
Età: 10+
Un calendario con tetto innevato, camino, figura di Babbo Natale e sacco di regali da scoprire un po’ alla volta. Un set pensato per giocare in famiglia.
|LEGO® – Calza natalizia
Età: 12+
Una calza di Natale interamente in mattoncini, con foglie di agrifoglio, stelle dorate, bastoncini di zucchero, un biscotto a forma di omino di pan di zenzero e una minifigure Schiaccianoci, con gancio e base d’appoggio.
I set protagonisti, con gli omaggi collegati
Ecco i quattro set più importanti del periodo, con le promo attive o in arrivo che li riguardano.
Dragon Ball
|LEGO® Icons – Dragon Ball: Shenron & Goku (11390)
Età: 18+
È la novità più attesa dai fan degli anime: il drago Shenron avvolge Goku, che è l’unica minifigure del set. È un’esclusiva del sito LEGO e, al momento della nostra verifica, la pagina riportava la dicitura «Temporaneamente terminato», quindi conviene controllare la disponibilità prima di fare piani.
Promo collegata: fino al 20 novembre, gli Insiders che spendono almeno 180€ in sola merce LEGO ricevono in omaggio il set Ristoranti del mondo: Giappone (40906), dal valore commerciale di 19,99€.
Quartiere veneziano
|LEGO® Icons – Quartiere veneziano (11388)
Età: 18+
Un angolo di Venezia con canali, ponti e facciate colorate, popolato da 17 minifigure. È il set più imponente della nostra selezione: il limite di acquisto è di 3 esemplari e dà diritto a 3.750 punti Insiders.
Promo collegata: fino al 20 novembre, con l’acquisto del Quartiere veneziano online su LEGO.com (la promo è partita il 1° novembre) si riceve in omaggio il Taxi acquatico veneziano (40898), valore commerciale di 29,99€, fino a esaurimento scorte e con un solo set per famiglia.
Godzilla
|LEGO® Ideas – Godzilla (21375)
Età: 18+
Il re dei mostri arriva nella gamma LEGO Ideas con un modello da oltre 5.000 pezzi. La disponibilità parte il 27 novembre alle 01:00, cioè proprio con l’inizio del Black Friday.
Promo collegata: dal 27 al 30 novembre c’è un omaggio dedicato, il Logo e impronta di Godzilla (40888), un set da 359 pezzi che LEGO presenta come complemento al modello grande, con una base delle stesse dimensioni del piede. È disponibile fino a esaurimento scorte. Nel momento in cui scriviamo, la pagina dell’omaggio non è ancora acquistabile e riporta un valore di 24,99€.
The X-Files
|LEGO® Ideas – The X-Files (21369)
Età: 18+
Un set dedicato alla serie cult, con 8 minifigure. Il limite di acquisto è di 3 esemplari e il set vale 1.500 punti Insiders. Al momento non risultano omaggi specifici collegati.
Weekend Insiders, 21 e 22 novembre: doppi punti e omaggi
Il primo vero appuntamento è il weekend LEGO Insiders, il 21 e 22 novembre. Riguarda i soci del programma gratuito, che si iscrivono con l’account LEGO. Le novità sono due:
- Jukebox retrò (40914): omaggio con una spesa di almeno 250€ in sola merce LEGO, valore commerciale approssimativo 29,99€.
- Globo di neve invernale (40918): omaggio con una spesa di almeno 170€ in sola merce LEGO, valore commerciale approssimativo 24,99€.
Come per gli altri omaggi, l’offerta vale per i soci, fino a esaurimento scorte, con un solo set per famiglia e senza possibilità di applicarla ad acquisti già effettuati. Nel weekend sono previsti anche i doppi punti Insiders, con le condizioni indicate nella pagina dedicata.
Prezzo Insiders dal 21 al 26 novembre
Dal 21 al 26 novembre, su una selezione di set, i soci possono accedere al prezzo Insiders: lo sconto si vede dopo aver effettuato il login. Non abbiamo ancora un elenco definitivo dei prodotti coinvolti, quindi vi consigliamo di accedere al vostro account e di controllare la lista direttamente sulla pagina dell’evento.
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Black Friday e Cyber Monday, dal 27 al 30 novembre
Dal 27 novembre scatta il Black Friday vero e proprio, che sul sito LEGO si chiude con il Cyber Monday del 30 novembre, ultimo giorno. Gli sconti non sono ancora online, ma la pagina dedicata mostra già una lista di prodotti più venduti con i prezzi di listino, e a quella conviene guardare per fare i confronti quando arriveranno le offerte.
Come funzionano gli omaggi con l’acquisto
Dai termini e condizioni di LEGO emerge uno schema che si ripete per tutti gli omaggi, e che conviene conoscere:
- l’offerta vale fino a esaurimento scorte e in alcuni casi solo online su LEGO.com;
- la soglia di spesa si calcola sulla sola merce indicata (per esempio LEGO in generale, oppure un tema specifico);
- è previsto un solo set per famiglia;
- l’omaggio non può essere acquistato, scambiato o sostituito con altri articoli o con denaro;
- se chiedete il rimborso dell’articolo che ha fatto scattare l’omaggio, dovete restituire anche l’omaggio;
- molti omaggi richiedono l’iscrizione al programma LEGO Insiders.
Negli ultimi giorni ci sono stati altri omaggi a soglia, come il Videogioco retrò Batman (30762) e il Divertimento musicale di Ariel e Flounder (30720), entrambi terminati il 15 novembre, oppure il Mini-modello di TIE Advanced (30727) e il set Costruisci, dipingi e gioca! (40889), scaduti l’8 novembre. Il ritmo è chiaro: LEGO cambia gli omaggi quasi ogni settimana, quindi controllate sempre la data di scadenza.
Come muoversi
Se avete un set nel mirino, ecco un ordine di marcia ragionevole. Per il Quartiere veneziano la finestra più utile è quella fino al 20 novembre, grazie al Taxi acquatico in omaggio. Per Dragon Ball conviene controllare quando torna disponibile e, se siete Insiders, valutare la soglia da 180€ per il set Giappone prima della scadenza. Per Godzilla l’appuntamento è la notte del 27 novembre, con l’omaggio dedicato fino al 30. Per The X-Files non ci sono promo particolari: potrebbe arrivare qualcosa con il Black Friday, ma non è confermato.
Prezzo e disponibilità
Le promo descritte sono quelle pubblicate sul sito ufficiale LEGO.com e, a seconda dei casi, valgono online, nei LEGO Store e al telefono (gli omaggi con l’indicazione «online» solo su LEGO.com). Non valgono nei parchi LEGOLAND, nei LEGOLAND Discovery Center e nei LEGO Store certificati. Come sempre, conviene verificare il totale nel carrello prima di confermare l’ordine, perché prezzi, soglie e disponibilità possono cambiare.
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