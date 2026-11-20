Il Black Friday di LEGO non è un singolo giorno: sul sito ufficiale la festa parte con il weekend Insiders del 21 e 22 novembre, prosegue con i prezzi riservati ai soci fino al 26 e arriva al Black Friday vero e proprio, dal 27 al 30 novembre, con la chiusura del Cyber Monday. Per orientarvi abbiamo preparato una selezione dei set che LEGO suggerisce per questo periodo, divisi per tipo di costruttore, dai più piccoli ai collezionisti adulti, dagli appassionati di sport al conto alla rovescia di Natale. In più trovate i quattro set protagonisti delle promo (Dragon Ball, Quartiere veneziano, Godzilla e The X-Files) e tutti gli omaggi, i punti doppi e le date da segnare.

Una precisazione importante: al momento in cui scriviamo, LEGO non ha ancora pubblicato gli sconti del Black Friday, che partono dal 27 novembre. Quello che trovate qui sotto è ciò che risulta ufficialmente sul sito. I prezzi indicati sono quelli attuali di listino e, come scrive LEGO nei termini, le promozioni possono essere modificate o annullate in qualsiasi momento.

Il calendario delle promo LEGO

Fino al 20 novembre : omaggio Taxi acquatico veneziano (40898) con il Quartiere veneziano; omaggio Ristoranti del mondo: Giappone (40906) per gli Insiders con una spesa da 180€.

: omaggio Taxi acquatico veneziano (40898) con il Quartiere veneziano; omaggio Ristoranti del mondo: Giappone (40906) per gli Insiders con una spesa da 180€. 21 e 22 novembre : weekend LEGO Insiders, con doppi punti e due omaggi riservati ai soci.

: weekend LEGO Insiders, con doppi punti e due omaggi riservati ai soci. Dal 21 al 26 novembre : prezzo Insiders su set selezionati, applicato dopo l’accesso al proprio account.

: prezzo Insiders su set selezionati, applicato dopo l’accesso al proprio account. Dal 27 al 30 novembre: Black Friday e Cyber Monday, con l’omaggio Godzilla dal 27.

Per piccoli e giovani costruttori

Per i bambini, dal prescolare alle prime costruzioni complesse, ci sono set a tema Disney, DUPLO, Friends e un treno telecomandato.

Per gli amanti degli animali

Tre set per chi ama cani e animali, dal 3 in 1 più accessibile al grande cucciolo da esposizione.

Per i fan di musica e tendenze

Dal film Netflix del momento al primo bouquet LEGO firmato da un’artista.

LEGO® KPop Demon Hunters™ – Derpy la tigre e Sussie la gazza Età: 9+

Pezzi: 825

Prezzo: 69,99€ Il film Netflix KPop Demon Hunters diventa mattoncini con la tigre Derpy e la gazza Sussie. La tigre ha due espressioni intercambiabili, un vano segreto nella testa e articolazioni snodabili; Sussie si posiziona sulla sua schiena. LEGO® Editions – Bouquet di fiori di Olivia Rodrigo Età: 9+

Pezzi: 400

Prezzo: 44,99€ È il primo bouquet LEGO firmato da un’artista. I fiori nella palette viola tipica di Olivia Rodrigo sono arricchiti da dettagli che raccontano il suo percorso artistico, da esporre in cameretta o in libreria.

Per un viaggio tra mondi fantastici

Star Wars, One Piece, Ninjago e Marvel: i set a tema cinema, serie e fumetti.

Per gli appassionati di sport

Calcio e motori: un pallone da collezione con stadio nascosto, una Speed Champions e il casco di Senna.

Per i collezionisti adulti

I set più grandi e da esposizione: Pokémon, Klimt, girasoli e PlayStation.

Per il conto alla rovescia delle feste

I calendari dell’Avvento 2026 dei vari temi.

Per portare ovunque lo spirito del natale

Decorazioni, set da esposizione e idee regalo a tema natalizio.

I set protagonisti, con gli omaggi collegati

Ecco i quattro set più importanti del periodo, con le promo attive o in arrivo che li riguardano.

Dragon Ball

LEGO® Icons – Dragon Ball: Shenron & Goku (11390) Età: 18+

Pezzi: 1.764

Prezzo: 139,99€ È la novità più attesa dai fan degli anime: il drago Shenron avvolge Goku, che è l’unica minifigure del set. È un’esclusiva del sito LEGO e, al momento della nostra verifica, la pagina riportava la dicitura «Temporaneamente terminato», quindi conviene controllare la disponibilità prima di fare piani. Promo collegata: fino al 20 novembre, gli Insiders che spendono almeno 180€ in sola merce LEGO ricevono in omaggio il set Ristoranti del mondo: Giappone (40906), dal valore commerciale di 19,99€.

Quartiere veneziano

LEGO® Icons – Quartiere veneziano (11388) Età: 18+

Pezzi: 5.682

Prezzo: 499,99€ Un angolo di Venezia con canali, ponti e facciate colorate, popolato da 17 minifigure. È il set più imponente della nostra selezione: il limite di acquisto è di 3 esemplari e dà diritto a 3.750 punti Insiders. Promo collegata: fino al 20 novembre, con l’acquisto del Quartiere veneziano online su LEGO.com (la promo è partita il 1° novembre) si riceve in omaggio il Taxi acquatico veneziano (40898), valore commerciale di 29,99€, fino a esaurimento scorte e con un solo set per famiglia.

Godzilla

LEGO® Ideas – Godzilla (21375) Età: 18+

Pezzi: 5.363

Prezzo: 399,99€ Il re dei mostri arriva nella gamma LEGO Ideas con un modello da oltre 5.000 pezzi. La disponibilità parte il 27 novembre alle 01:00, cioè proprio con l’inizio del Black Friday. Promo collegata: dal 27 al 30 novembre c’è un omaggio dedicato, il Logo e impronta di Godzilla (40888), un set da 359 pezzi che LEGO presenta come complemento al modello grande, con una base delle stesse dimensioni del piede. È disponibile fino a esaurimento scorte. Nel momento in cui scriviamo, la pagina dell’omaggio non è ancora acquistabile e riporta un valore di 24,99€.

The X-Files

LEGO® Ideas – The X-Files (21369) Età: 18+

Pezzi: 1.478

Prezzo: 199,99€ Un set dedicato alla serie cult, con 8 minifigure. Il limite di acquisto è di 3 esemplari e il set vale 1.500 punti Insiders. Al momento non risultano omaggi specifici collegati.

Weekend Insiders, 21 e 22 novembre: doppi punti e omaggi

Il primo vero appuntamento è il weekend LEGO Insiders, il 21 e 22 novembre. Riguarda i soci del programma gratuito, che si iscrivono con l’account LEGO. Le novità sono due:

Jukebox retrò (40914) : omaggio con una spesa di almeno 250€ in sola merce LEGO, valore commerciale approssimativo 29,99€.

: omaggio con una spesa di almeno 250€ in sola merce LEGO, valore commerciale approssimativo 29,99€. Globo di neve invernale (40918): omaggio con una spesa di almeno 170€ in sola merce LEGO, valore commerciale approssimativo 24,99€.

Come per gli altri omaggi, l’offerta vale per i soci, fino a esaurimento scorte, con un solo set per famiglia e senza possibilità di applicarla ad acquisti già effettuati. Nel weekend sono previsti anche i doppi punti Insiders, con le condizioni indicate nella pagina dedicata.

Prezzo Insiders dal 21 al 26 novembre

Dal 21 al 26 novembre, su una selezione di set, i soci possono accedere al prezzo Insiders: lo sconto si vede dopo aver effettuato il login. Non abbiamo ancora un elenco definitivo dei prodotti coinvolti, quindi vi consigliamo di accedere al vostro account e di controllare la lista direttamente sulla pagina dell’evento.

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Black Friday e Cyber Monday, dal 27 al 30 novembre

Dal 27 novembre scatta il Black Friday vero e proprio, che sul sito LEGO si chiude con il Cyber Monday del 30 novembre, ultimo giorno. Gli sconti non sono ancora online, ma la pagina dedicata mostra già una lista di prodotti più venduti con i prezzi di listino, e a quella conviene guardare per fare i confronti quando arriveranno le offerte.

Come funzionano gli omaggi con l’acquisto

Dai termini e condizioni di LEGO emerge uno schema che si ripete per tutti gli omaggi, e che conviene conoscere:

l’offerta vale fino a esaurimento scorte e in alcuni casi solo online su LEGO.com;

e in alcuni casi solo online su LEGO.com; la soglia di spesa si calcola sulla sola merce indicata (per esempio LEGO in generale, oppure un tema specifico);

indicata (per esempio LEGO in generale, oppure un tema specifico); è previsto un solo set per famiglia ;

; l’omaggio non può essere acquistato, scambiato o sostituito con altri articoli o con denaro;

se chiedete il rimborso dell’articolo che ha fatto scattare l’omaggio, dovete restituire anche l’omaggio;

molti omaggi richiedono l’iscrizione al programma LEGO Insiders.

Negli ultimi giorni ci sono stati altri omaggi a soglia, come il Videogioco retrò Batman (30762) e il Divertimento musicale di Ariel e Flounder (30720), entrambi terminati il 15 novembre, oppure il Mini-modello di TIE Advanced (30727) e il set Costruisci, dipingi e gioca! (40889), scaduti l’8 novembre. Il ritmo è chiaro: LEGO cambia gli omaggi quasi ogni settimana, quindi controllate sempre la data di scadenza.

Come muoversi

Se avete un set nel mirino, ecco un ordine di marcia ragionevole. Per il Quartiere veneziano la finestra più utile è quella fino al 20 novembre, grazie al Taxi acquatico in omaggio. Per Dragon Ball conviene controllare quando torna disponibile e, se siete Insiders, valutare la soglia da 180€ per il set Giappone prima della scadenza. Per Godzilla l’appuntamento è la notte del 27 novembre, con l’omaggio dedicato fino al 30. Per The X-Files non ci sono promo particolari: potrebbe arrivare qualcosa con il Black Friday, ma non è confermato.

Prezzo e disponibilità

Le promo descritte sono quelle pubblicate sul sito ufficiale LEGO.com e, a seconda dei casi, valgono online, nei LEGO Store e al telefono (gli omaggi con l’indicazione «online» solo su LEGO.com). Non valgono nei parchi LEGOLAND, nei LEGOLAND Discovery Center e nei LEGO Store certificati. Come sempre, conviene verificare il totale nel carrello prima di confermare l’ordine, perché prezzi, soglie e disponibilità possono cambiare.

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